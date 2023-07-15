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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: الكرملين أهم مسرح وقفت عليه.. وكوريا الشمالية تمتلك أعظم اوبرا

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن أهم المسارح التي قدمت علي خشبتها الاستعراضات اثناء مشاركتها في الفرقة القومية .

وقالت مشيرة إسماعيل في تصريحات خاصة لـ صدي البلد :بالتأكيد مسرح الكرملين من أهم المسارح التي وقفت علي خشبتها  فهو “مهول” .

وأضافت مشيرة إسماعيل :  شاهدت وقدمت استعراضات على أعظم مسارح العالم ومنها الكرملين ومسرح آخر لن يصدق أحد أنه موجود فى كوريا الشمالية، وبالمناسبة هم أيضاً كانوا يمتلكون أعظم أوبرا فى العالم من وجهة نظري، وهي أوبرا الثورة ، والتى تسرد تفاصيل قيام ثورتهم.

وتتابع مشيرة إسماعيل :  "مسرح الكرملين كان به إمكانيات متطورة للغاية ولم أكن قد رأيتها من قبل، كما وقفت على أوبرا المجر، والتى كانت نسخة طبق الأصل من الأوبرا المصرية التى تعرضت إلى الحريق الشهير، فقد شعرت أنني أقف على مسرح دار الأوبرا المصرية، والتى حالفني الحظ بوقوفي على خشبة مسرحها فى سن صغيرة، إذ شاركت فى أعمال فنية واستعراضية عرضت عليها وحضرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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وكانت قد كشف الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل وفاة والدها ، فى عمر الـ 9 أشهر ، ومدي تأثير هذا الأمر عليها .

وقالت مشيرة إسماعيل فى تصريحات سابقة  لـ صدي البلد : والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو، فقد أنهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط، مما جعله يتوفى في مكتبه أثناء قيامه بعمله.

واستكملت مشيرة إسماعيل حديثها قائلة: أقيمت لوالدي جنازة عسكرية، حضرها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وكنت أملك صورة لمجلس قيادة الثورة كاملاً وهم يقدمون واجب العزاء للأسرة في منزلنا بمنطقة وسط البلد .

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