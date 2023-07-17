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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: أصبت بالانهيار يوم وفاة عبد الناصر

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل ، عن رأيها في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، خاصة وأن هناك عدد من المواقف التي جمعت بينهم ، أثناء مشاركتها في الفرقة القومية  . 

وقالت مشيرة إسماعيل، في تصريحات خاصة لصدى البلد :  كنت أحب الرئيس الراحل عبد الناصر كثيرا ، وبالمناسبة تاريخ ميلادي الحقيقي يتزامن مع تاريخه ميلاده، إلا أنني سجلت فى موعد آخر غير  يوم ميلادي الحقيقي ، فكنت  أعتبره “ أبو المصريين ” ، ولست وحدي الذى كنت أراه كذلك ، فعبد الناصر كان  “ حاجة كبيرة أوي ” لنا جميعًا .

وأضافت مشيرة إسماعيل : يوم وفاة جمال عبد الناصر كان انهيار ليس لي وحدي، ولكن مصر بأكلمها أصيبت بهذا الشعور، فعبد الناصر كان شيئا أساسيًا فى حياة المصريين.

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كشف الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن تفاصيل وفاة والدها ، فى عمر الـ 9 أشهر ، ومدي تأثير هذا الأمر عليها .

وقالت مشيرة إسماعيل، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : والدي كان ضابط شرطة وقد توفي في الأربعينات من عمره، حيث كان يتقلد منصب نائب حكمدار الجيزة ورئيس مباحث التموين، وتزامن وقت وفاته بعد مرور أشهر قليلة من قيام ثورة يوليو، فقد أنهك نفسه في العمل وقد كان مريضا بالسكر والضغط، مما جعله يتوفى في مكتبه أثناء قيامه بعمله.

واستكملت مشيرة إسماعيل، حديثها قائلة: أقيمت لوالدي جنازة عسكرية، حضرها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، وكنت أملك صورة لمجلس قيادة الثورة كاملاً وهم يقدمون واجب العزاء للأسرة في منزلنا بمنطقة وسط البلد .

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