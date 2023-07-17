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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشيرة إسماعيل: صدر قرار وزاري بوقف فيلم من أجلي

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل ، عن تفاصيل اصدار قرار وزاري بوقف فيلم البعض يعيش مرتين ، من أجلها حتي تتمكن من السفر مع الفرقة القومية.

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : حدث هذا الأمر أثناء تصوير فيلم "البعض يعيش مرتين"، من بطولة يحيى شاهين وسناء جميل وعبد المنعم مدبولي وماجدة الخطيب ، ومن إخراج كمال عطية، فقد كان من المقرر أن أقوم بالسفر لمدة 6 أشهر مع الفرقة القومية فى جولة نزور فيها  عددا من الدول الأوروبية، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى توقف التصوير طيلة تلك المدة .

وأضافت مشيرة إسماعيل : هذا الأمر دفع القائمين على الفيلم إلى حجز ملابسي كاملة فى الاستديو، وهنا تدخل الوزير ثروث عكاشة وأصدر قرارا بوقف تصوير الفيلم، وخروج ملابسي من الاستديو ، وسافرت مع الفرقة.

وكانت كشفت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل عن سر ارتدائها الحجاب، على الرغم من رضفها طلية السنوات الماضية ، الافصاح عن تفاصيل هذا الأمر .

وقالت الفنانة مشيرة إسماعيل فى تصريحات سابقة  لـ صدي البلد: “مسألة ارتداء الحجاب بالنسبة لي أمرا عاديا، فلدي شقيقات محجبات، أما سبب ارتدائي الحجاب فهذا سر بيني وبين الله لن أبوح به ولا أريد أن أطلع  أحد عليه، ولكني اتخذت القرار وأنا في الشارع وهذا كل ما أستطيع قوله”.

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وتابعت مشيرة إسماعيل: “لم أخش على الإطلاق أن يؤثر قرار الحجاب على مشواري الفني فلم يراودني هذا التفكير”.

وتضيف مشيرة إسماعيل: "اللي عايزني كده وعاجبه أهلا وسهلاً، واللي مش عايزني بيه متشكرين مع السلامة.. أنا خلاص شوفت نجاح، ويمكن النجاح الذى حققته في الفرقة القومية أكثر من التمثيل 100 مرة".

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