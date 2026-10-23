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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في اتهام طالب بالتنمر على زميله وضربه داخل مدرسة خاصة بحدائق الأهرام

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر جهات التحقيق المختصة بالجيزة التحقيق في اتهام طالب بالتنمر على زميله والتعدي عليه بالضرب داخل مدرسة خاصة بمنطقة حدائق الأهرام، ما أسفر عن إصابته بكسر في عظمة الفخذ، على خلفية السخرية من نحافة جسده.

بلاغ يتهم طالبًا بالتنمر على زميله

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من ولية أمر طالب، اتهمت فيه زميل نجلها بالتنمر عليه والسخرية من نحافة جسده، وترديد عبارات بقصد إهانته والتقليل منه، من بينها «يا عضمضم»، قبل التعدي عليه بالضرب داخل المدرسة.

كسر في عظمة الفخذ بسبب الاعتداء

وأضافت ولية الأمر في بلاغها أن الواقعة تطورت من السخرية والتنمر إلى التعدي الجسدي، ما أسفر عن إصابة نجلها بكسر في عظمة الفخذ، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إصابته، مطالبة بمحاسبة الطالب المتهم والمسؤولين عن الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما يجري فحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها وتحديد المسؤوليات.

التنمر حدائق الأهرام الجيزة قسم شرطة الهرم

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