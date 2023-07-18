صدمة للجمهور|الموسيقيين أوقفت تصريح حفل ترافيس سكوت ومن الممكن إقامته في تلك الحال..ايه الحكاية

تصدر أسم مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مطالبات الجمهور بإلغاء الحفل، المقرر إقامتة يوم 28 من شهر يوليو الجاري في منطقة سفح الأهرامات.



حفل ترافيس سكوت

لماذا طلب الجمهور إلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي؟

وكانت مطالبات الجمهور بإلغاء حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت لأنه من أشد الداعمين للماسونية العالمية ومنطمة الأفروسنتريك المناهضة لـ الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

وقف تراخيص حفل ترافيس سكوت

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برأسة المطرب مصطفى كامل بيان صحفي خلال الساعات القليلة الماضية، وكان نص البيان كالتالي:-

أن النقابة العامة للمهن الموسيقية توكد باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة القوي العاملة علي ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة علي رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات وذلك ضماناً وحماية ًلجموع الجماهير".

وتابعت: "مما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها قد حددت شروطاً وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري".





‎وأشارت قائلة:"وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل علي استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية ، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ماورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافي مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

حفل المطرب الامريكي ترافيس سكوت

حفل المطرب الأمريكي ترافيس سكوت



وأكدت مصادر داخل نقابة الموسيقيين لـ"صدى البد" أن المطرب الأمريكي ترافيس سكوت، حصل على تصاريح إقامة الحفل المقرر إقامتة يوم 28 تحت سفح الأهرامات، وذلك لأن هناك جهات أخرى لها الحق في إصدار تلك التصاريح، وهي وزارة الثقافة بكونها لديها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ووزارة العمل أيضًا.

وأضاف المصدر، أن التصريح الذي حصل علية المطرب الأمريكي، مكتوب عليه: "من حق الجهات الأمنية إلغاء هذا التصريح في حالة تشكيال أي خطر على المواطنين".

وأختتم المصدر، أن من الممكن إقامة حفل المطرب الأمريكي في وقتها دون أن تتوقف بارغم من وقف تصاريح النقابة، وذلك في حالة أن الجهات المختصة لا تلغي التصريح الذي حصل علية المطرب.