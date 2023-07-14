فبركوا لي مكالمات صوتية| مسئول بـ الموسيقيين في مديرية الأمن بسبب هؤلاء

كشف منصور هندي - رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية - عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تحريره محضرا، ضد مسيئين له، دون التطرق لتفاصيل الواقعة وطبيعة ما جرى كاملا.

وكتب منصور هندي، عبر فيسبوك: «بناء على ما ورد لي من بعض أعضاء الجمعية العمومية المحترمين تخص إساءات شخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

منصور هندي يحرر محضرا

وتابع منصور هندي: «قمت اليوم بالتوجه إلى وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الجيزة واتخذت الإجراءات القانونية ضد كل ما قام بالإساءة لي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه التهم الآتية لهم وهي:- السب والقذف والتشهير وإساءة السمعة ونشر صور خاصة بي دون إذن مني بذلك وفبركة مكالمة صوتية وإذاعتها دون مسوّغ قانوني بذلك وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (وما يستجد من تهم لاحقة)».

وأضاف منصور هندي: «وأخيرا لكل الاعضاء المحترمين ممن قاموا بالتواصل معي أود أن أقول لهم إننا في دولة مؤسسات وقانون .. لذلك سوف أحصل على حقي بالطرق الشرعية والقانونية بعيدا عن الاساليب الغوغائية الرخيصة.. وشكرا لثقتكم الغالية».

منصور هندي وانتخابات الموسيقيين

من جهة أخرى، كشف الموسيقار منصور هندي -رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية- خطته بعد الترشح لانتخابات النقابة، وحجم الانجازات التي حققتها لجنة العمل في فترة تولي الفنان مصطفى كامل الأخيرة.

وقال منصور هندي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن مجلس النقابة سيسعى لاستكمال مسيرة النجاح التي حققها مع النقيب العام الفنان مصطفى كامل، في الأشهر الماضية، والعمل على راحة جميع الموسيقيين.

وحول الانجازات التي حققتها لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، قال منصور هندي، إن إيرادات النقابة ارتفعت من 55 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم التجهيزات للموسم الصيفي بوضع لجنة في الساحل الشمالي لتحصيل رسوم الحفلات هناك، تحت إدارة الفنان مصطفى كامل.

وقال منصور هندي، إنه جاري إعادة هيكلة لجنة العمل، من خلال الدفع بالشباب من خريجي الجامعات والطلاب ليعملوا متدربين ومفتشين على الحفلات.

وأوضح منصور هندي، أن لجنة العمل، تراقب جميع الحفلات وخاصة حفلات مطربي المهرجانات للتأكد من خلوها من أي ألفاظ مبتذلة، وذلك بعد الإقرارات التي وقع عليها هؤلاء المطربين وتعهدوا بعدم الابتذال.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

تنعقد الجمعية العمومية لـ نقابة المهن الموسيقية، يوم 1 أغسطس المقبل، لانتخابات النقابة العامة ومجلس إدارتها، من التاسعة صباح ذلك اليوم، وحتى الخامسة مساء.

وجّه الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- أعضاء الجمعية العمومية المسددين الاشتراك لعام 2022-2026، لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، لانتخاب نقيب ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

مقرات التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، يوم 1 أغسطس المقبل، في نادى نقابة المهن التمثيلية - شارع البحر الأعظم - الجيزة، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا، الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط ،الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).

فتح باب الترشح

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل، فتح باب الترشح للانتخابات بمقر النقابة العامة ٢ شارع شريف - عابدين، ليتقدم المرشحين بأوراقهم اعتبارا من يوم الأحد 11 يونيو، وحتى يوم الثلاثاء 13 يونيو.

فتح باب التنازلات

وفتحت نقابة المهن الموسيقية، باب التنازلات للمرشحين بداية من يوم الأحد 18 يونيو، وحتى الثلاثاء 20 يونيو الجاري، على أن يتم فتح باب الطعون من يوم الأحد 25 يونيو وحتى الثلاثاء 27 يونيو.

إعلان القائمة النهائية

وتعلن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، وكشوف الناخبين، يوم الأحد 2 يوليو المقبل.

جولتا الانتخابات والإعادة

وحدد مجلس نقابة المهن الموسيقية، يوم الثلاثاء 1 أغسطس المقبل، للتصويت، على أن تكون الإعادة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.



تخفيض رسوم الترشح

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات يوم الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.