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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نحتاج لتفسير الألغاز.. نقابة الموسيقيين تفتح النار على ابنة إيمان البحر درويش

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن دهشته الشديدة من تصرفات ابنة الفنان إيمان البحر درويش والتي اتسمت بالغموض، واعتبرها مجموعة من الألغاز يصعب حلها تمثلت عدة تصرفات. 

وأضاف “عبد الله”، في بيان اليوم، الخميس، “التقطت صورة لوالدها في وضع صحي يرثي له، ونشرتها علي وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اختفت بعدها عن الجميع، ورفضت التواصل مع أحد، ومنهم النقيب العام، كما ورد في تصريحاتها!! وتم تركنا ((للمصادر المقربة)) حتي نفهم... ونتج عن ذلك اتهام النقابة بأنها مقصرة في حق الفنان!! في حين أن النقابة والنقيب استمرت في محاولات التواصل معها ولكن دون جدوي”.

وأكد المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، “النقابه تسعى جاهدة أن تقوم بدورها النقابي تجاه الفنان لأنه حق له، والنقابة تحت أمر أي فنان او عضو في اي شيء يحتاجه”. 
وتابع “انتشرت اخبار عن وفاة والدها علي وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تكذب ابنته الخبر، ولم تؤكده !! وتم تركنا ((للمصادر المقربة )) حتي نفهم... نتج عن ذلك إثارة حالة من البلبة والقلق بين جمهور الفنان ايمان البحر درويش”.

أول تعليق من ابنة إيمان البحر درويش على شائعة وفاته

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واختتم البيان “نحتاج لتفسير  هذه الألغاز ليس من المصادر المقربة، ولكن من أسرة الفنان ذاته أو ابنته لان هذه الالغار طالت آثارها السلبية الجميع !!!”.

وكانت علقت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش خلال الدقائق الماضية، على الشائعات التى تم تدوالها خلال الساعات الماضية بشأن وفاة والدها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بوك .

وقالت أمنية إيمان البحر درويش “خبر وفاة بابا غير صحيح”. 

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