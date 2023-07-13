عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش

روج مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لشائعة وفاة إيمان البحر درويش عبر صفحته الرسمية دون التأكيد من مصدر رسمي أو أسرته، وأثار ذعر محبيه، ولكنه سرعان ما تراجع وحذف المنشور.

 

الفنان الكبير إيمان البحر درويش لا زالت حالته مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.


وكان قد طالب المنتج والسيناريست محمد العدل الغاضبين من نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعدم الغضب لنشر الصورة. 

وأيد في حديثه ما قاله الناقد طارق الشناوي حول موضوع نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش وهو مريض.

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

لو طلقتني عرفني.. رسالة صادمة من ريم طارق لـ حسن شاكوش

وكتب السيناريست محمد العدل عبر حسابه علي فيسبوك: ماتزعلش من موضوع نشر الصورة وأؤيد ما قاله الصديق طارق الشناوى مع الأسف كان ينبغي نشر الصورة أن المشاعر الغليظة لا تستجيب بطبعها إلا للصور الصارخة».

 

والأسباب التي جعلت ابنة إيمان البحر درويش تنشر صورته قال: «الأسرة معذورة أكيد قبل النشر طرقوا العديد من الأبواب ولم يستجب أحد». 

 

الشركة المتحدة تتكفل بعلاجه

وكانت قد أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.


وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

الفنان إيمان البحر درويش المنتج والسيناريست محمد العدل إيمان البحر درويش ايمان البحر حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

انتقال حر.. عمرو الدرديري يكشف عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

يا ريت يقتلني.. ريم طارق: حسن شاكوش ما بيصليش ولا بيصوم

اعتذار وصلح وشائعات ولجان..أبرز ما جاء بحلقة عمرو مصطفى في أجمد 7

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

لو طلقتني عرفني.. رسالة صادمة من ريم طارق لـ حسن شاكوش

أخبار الفن.. انتهاء الخلاف بين رامي صبري وعمرو مصطفى.. نانسي صلاح تعلن خطوبتها

مصور بوستر فيلم "أبو نسب" يكشف كواليس تعاونه مع محمد إمام

عمرو مصطفى يعتذر لـ رامي صبري .. والأخير: إنسى اللجان

ترشيحاتنا

تعرف على أهداف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت بعد تقرير التضخم

أقل سعر للدولار اليوم الخميس 13-7-2023

خناقة عيال.. قرار عاجل بحق ماكس مطلق الرصاص على رأس ابن كرداسة

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

فيديو

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ