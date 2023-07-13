عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

صدى البلد

قالت زوجة حسن شاكوش في لايف عبر حسابها على انستجرام انها فقدت ثواب في رمضان بسبب انها كانت ترضيه، ولكنها لم تكشف عن الاسباب وتكتمت عليها.

تعجبت ريم طارق زوجه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش من عدم اعطاء الاخير فرصة لاخذ ملابسها.

وقالت ريم طارق في لايف عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام: مش عايز تديني هدومي ليه"، وردت احد المتابعين يمكن هيلبسهم"، وتفاعلت معها وقالت:" مش عارفة يمكن يكون هيلبسهم".

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

لو طلقتني عرفني.. رسالة صادمة من ريم طارق لـ حسن شاكوش


وأضافت ريم طارق متحدثة عن زيجتها السابقة: أنا اتجوزت قبله وقعدت سنة وشهور بعد الانفصال.

نشرت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو من أمام فيلا مسكن الزوجية بصحبة رجال الأمن وذلك بعد أن حصلت على قرار تمكين. مشيرة إلى أن حسن شاكوش اعتدى عليها بالسب والشتائم أمام الجميع.

وقالت ريم طارق إنها لا تستطيع دخول الفيلا حتى تحصل على ملابسها الخاصة مضيفة " معايا قرار تمكين من جهات التحقيق، ومش عارفة أتمكن من الفيلا وأخوه وابن أخته قاعدين، ومنتظرين من أربع ساعات ومش عارفين ندخل ومش عارفة آخد هدومي لأنه مستولي عليهم".


تحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.

وقال فهد مرزوق محامي زوجة حسن شاكوش إنه أثناء استلام ريم طارق للفيلا وتوقيعها على قرار التمكين بعد خروج أسرة شاكوش هددها المطرب الشعبي في حضور مساعد مدير أمن الجيزة وقوات الشرطة قائلا: " هوريكي انتي هتقعدي بعد كده لوحدك" كما سبها بألفاظ جارحة ما دفع قوات الشرطة للتحفظ عليه وتوجهت ريم طارق إلى قسم شرطة أول أكتوبر لإثبات تهديده وسبه لها.

وتحفظت قوات الشرطة على هاتف ريم طارق بعد بثها لايف على صفحتها الشخصية ويجرى الآن ضباط المباحث استجواب حسن شاكوش داخل قسم الشرطة والاستماع لأقواله . 
 

الفنان حسن شاكوش المهرجانات الشعبية المهرجانات المطرب الشعبي حسابها الشخصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

انتقال حر.. أحمد حسن يكشف صفقة نادي الزمالك الجديدة

الهدية الثالثة.. رسالة مثيرة من خبير اللوائح لرئيس الزمالك

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

ترشيحاتنا

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

بايدن يزور فنلندا بعد قمة الناتو

شقيق ضحية الخانكة: كانوا بيسرقوا أخويا ولما شافهم انتقموا منه.. صور

يمكن يكون هيلبسهم.. زوجة حسن شاكوش: مش عاوز تديني هدومي ليه

الرقابة الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات جودتها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم..فيديو

خبير يكشف حقيقة خطورة الفالق الإفريقي على سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

فلسطيني يهزم الاحتلال بسيارة ليموزين .. أحمد الشرحة يصنع المعجزة في الخليل

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ