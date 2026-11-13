أسعد يوم في حياتهما.. عروسان مكفوفان يخطفان القلوب في حفل زفافهما

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من التفاعل والإعجاب، بعد تداول مقطع فيديو يوثق حفل زفاف عروسين مكفوفين، في مشهد إنساني لفت الأنظار، بعدما اجتمعت فيه مشاعر الحب والفرحة وسط الأهل والأقارب، الذين حرصوا على مشاركة العروسين احتفالهما ببداية حياة جديدة.

وأظهر الفيديو العروسين خلال حفل زفافهما، وهما يعيشان لحظات من السعادة والبهجة، وسط أجواء احتفالية سيطرت عليها الفرحة، فيما شارك أفراد الأسرتين العروسين رقصاتهما واحتفالهما، في مشهد عكس حجم المحبة والدعم الذي يحظيان به من المحيطين بهما.

ولاقى المقطع انتشارًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأجواء الحفل والفرحة التي بدت على العروسين وأسرتهما، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي حمل الكثير من المشاعر الإنسانية الإيجابية.

كما انهالت تعليقات المتابعين التي تضمنت التهاني والتمنيات للعروسين بحياة زوجية سعيدة، وأن تكون أيامهما المقبلة مليئة بالحب والسكينة والاستقرار.