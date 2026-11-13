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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

دراسة صادمة.. السكر سر جديد وراء انتشار خلايا سرطان المبيض

السرطان
السرطان
ريهام قدري

كشفت دراسة علمية حديثة عن آلية محتملة قد تساعد خلايا سرطان المبيض على الانتشار داخل الجسم، إذ توصل الباحثون إلى أن الفركتوز، وهو أحد أنواع السكريات الموجودة في الفواكه وبعض المنتجات الغذائية والمشروبات المحلاة، قد يسهم في تعزيز قدرة الخلايا السرطانية على الحركة والانفصال عن بعضها، ما يفتح الباب أمام فهم جديد للعوامل التي تؤثر في تطور المرض.

وتسلط النتائج الضوء على العلاقة المعقدة بين التمثيل الغذائي للخلايا السرطانية والمواد الغذائية التي تستخدمها للحصول على الطاقة، خاصة أن انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى يمثل أحد أكبر التحديات في علاج سرطان المبيض.

كيف يساعد الفركتوز الخلايا السرطانية على الانتشار؟

بحسب الدراسة التي أجراها باحثون في معهد ويستار الأمريكي، ونُشرت في مجلة Nature Aging عام 2026، فإن بعض الخلايا السرطانية التي تنجو من العلاج الكيميائي تظل نشطة بيولوجيًا، حتى إذا توقفت عن الانقسام والتكاثر.

ووجد الباحثون، أن هذه الخلايا تطلق مجموعة من المواد التي ترسل إشارات إلى الخلايا السرطانية المجاورة، وكان من بينها سكر الفركتوز، الذي يعمل كرسول كيميائي يساعد على تهيئة الخلايا الأخرى للانتشار.

وأظهرت التجارب أن الفركتوز يؤثر في إنتاج الكوليسترول داخل الخلايا السرطانية المجاورة، ويؤدي إلى انخفاضه، وهو ما يضعف الروابط التي تساعد الخلايا على الالتصاق ببعضها البعض.

ومع ضعف هذه الروابط، تصبح الخلايا أكثر قدرة على الانفصال والتحرك، بما قد يسهل انتشار الورم إلى مناطق أخرى.

هل المشروبات السكرية تزيد انتشار سرطان المبيض؟

لم تتوقف نتائج الدراسة عند تأثير الفركتوز الذي تنتجه الخلايا السرطانية، إذ أجرى الباحثون تجارب قبل سريرية لدراسة تأثير تناول كميات مرتفعة منه، مماثلة للمستويات الموجودة في بعض المشروبات المحلاة.

وأشارت النتائج إلى أن التعرض لمستويات مرتفعة من الفركتوز قد يحفز إشارات مرتبطة بزيادة انتشار الخلايا السرطانية، حتى في غياب العلاج الكيميائي.

ويُعد الفركتوز أحد مكونات السكريات المضافة في عدد من المشروبات والأطعمة المصنعة، كما يوجد بصورة طبيعية في الفواكه والعسل، لذلك لا تعني نتائج الدراسة أن تناول الفاكهة يسبب السرطان أو يزيد انتشاره.

مفاجأة الدراسة.. أدوية خفض الكوليسترول

ومن النتائج التي أثارت اهتمام الباحثين، اختبار تأثير أدوية الستاتين المستخدمة لخفض الكوليسترول، إذ أظهرت التجارب قبل السريرية أن هذه الأدوية قد تؤثر أيضًا في الروابط بين الخلايا السرطانية، بطريقة تشبه بعض التأثيرات التي رُصدت مع الفركتوز.

لكن الباحثين أكدوا أن هذه النتائج لا تزال في مرحلة البحث، ولم يثبت بعد أن أدوية خفض الكوليسترول تزيد انتشار السرطان لدى المرضى.

كما لا تمثل هذه النتائج سببًا للتوقف عن تناول أدوية الستاتين الموصوفة طبيًا، أو تغيير جرعاتها دون الرجوع إلى الطبيب المعالج.

هل يجب على مرضى السرطان الامتناع عن السكر؟

حتى الآن، لم تختبر الدراسة على المرضى ما إذا كان تقليل الفركتوز في النظام الغذائي يمكن أن يحد من انتشار سرطان المبيض أو يحسن نتائج العلاج.

لذلك لا يمكن اعتبار النتائج دليلًا على أن تناول السكر يؤدي مباشرة إلى انتشار السرطان لدى البشر، كما لا يمكن التوصية بنظام غذائي محدد اعتمادًا على هذه التجارب وحدها.

ومع ذلك، يظل تقليل المشروبات المحلاة والسكريات المضافة والأطعمة شديدة المعالجة جزءًا من العادات الغذائية الصحية، مع ضرورة الحفاظ على نظام غذائي متوازن وعدم حرمان مرضى السرطان من مجموعات غذائية كاملة دون استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية العلاجية.

هل تنطبق النتائج على أنواع أخرى من السرطان؟

وأشار الباحثون إلى احتمال وجود آلية مشابهة في أنواع أخرى من السرطان التي تنتشر داخل تجويف البطن، مثل سرطان البنكرياس والقولون والكبد.

لكن هذا الاحتمال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب للتأكد من مدى انطباق النتائج على أنواع السرطان المختلفة.

الخلاصة: تكشف الدراسة عن دور محتمل للفركتوز في مساعدة خلايا سرطان المبيض على الانفصال والانتشار من خلال التأثير في إنتاج الكوليسترول، لكنها لا تثبت أن تناول السكر يسبب انتشار السرطان لدى البشر، ولا تزال النتائج بحاجة إلى دراسات سريرية لتحديد أهميتها العلاجية.

المصدر: معهد ويستار الأمريكي  دراسة مجلة Nature Aging 

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