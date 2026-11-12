تقوية العظام تحمل مفاجأة لمرضى الخرف.. انخفاض خطر الإصابة بالزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة عن فائدة صحية محتملة وغير متوقعة لمجموعة من الأدوية المستخدمة في علاج هشاشة العظام، إذ ارتبط استخدامها بانخفاض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر لدى كبار السن، ما يفتح المجال أمام دراسة إمكانية الاستفادة من هذه الأدوية في دعم صحة الدماغ، إلى جانب دورها المعروف في تقوية العظام والحد من الكسور.

وتسلط النتائج الضوء على العلاقة المحتملة بين صحة العظام وصحة الدماغ، خاصة أن هشاشة العظام والخرف من المشكلات الصحية التي تزداد معدلاتها مع التقدم في العمر، وقد يجتمع المرضان لدى الشخص نفسه.

ما الأدوية التي كشفت الدراسة عن فوائدها المحتملة؟

ركزت الدراسة على مجموعة دوائية تُعرف باسم البيسفوسفونات المحتوية على النيتروجين (Nitrogen-containing Bisphosphonates)، وهي أدوية تُستخدم لعلاج هشاشة العظام وتقليل فقدان الكتلة العظمية وخطر الإصابة بالكسور.

وتعمل هذه الأدوية على تقليل تكسير العظام من خلال تثبيط نشاط الخلايا المسؤولة عن امتصاص النسيج العظمي، ما يساعد على الحفاظ على قوة العظام وتقليل احتمالات الكسور.

ماذا كشفت الدراسة عن العلاقة بين أدوية العظام والخرف؟

نُشرت الدراسة في مجلة Alzheimer's & Dementia عام 2025، وأجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هونج كونج، واعتمدت على تحليل بيانات صحية لأكثر من 121 ألف شخص تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، ممن يعانون هشاشة العظام أو كسورًا ناتجة عن ضعف العظام.

وقارن الباحثون بين الأشخاص الذين استخدموا أدوية البيسفوسفونات المحتوية على النيتروجين، وأشخاص لم يتلقوا علاجًا لهشاشة العظام، بالإضافة إلى مجموعة استخدمت أدوية أخرى لعلاج المرض.

وأظهرت النتائج أن استخدام هذه الأدوية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع الخرف الأخرى بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص الذين لم يتلقوا علاجًا لهشاشة العظام.

كما سجل الباحثون انخفاضًا في الخطر بنسبة 24% عند المقارنة بالأشخاص الذين استخدموا أنواعًا أخرى من أدوية هشاشة العظام.

وقدرت النتائج أن علاج 48 شخصًا بهذه المجموعة الدوائية لمدة 5 سنوات قد يرتبط بتجنب حالة واحدة من الخرف، وفقًا للتقديرات الإحصائية للدراسة.

لماذا قد تؤثر أدوية هشاشة العظام في صحة الدماغ؟

يرى الباحثون أن العلاقة المحتملة بين أدوية هشاشة العظام وصحة الدماغ قد ترتبط ببعض المسارات البيولوجية المشتركة بين العظام والجهاز العصبي.

وتشير الفرضيات العلمية إلى أن البيسفوسفونات قد تؤثر في بعض العمليات المرتبطة بالالتهابات والتمثيل الغذائي للخلايا، وهي عمليات يجري بحث دورها أيضًا في تطور الأمراض العصبية التنكسية، ومنها ألزهايمر.

لكن الآلية التي قد تفسر هذا الارتباط لم تُحسم بعد، ولا توجد أدلة سريرية كافية تثبت أن هذه الأدوية تحمي خلايا الدماغ مباشرة أو تمنع تلفها.

هل يمكن استخدام أدوية هشاشة العظام للوقاية من الخرف؟

رغم النتائج اللافتة، يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية، أي إنها كشفت عن ارتباط بين استخدام الأدوية وانخفاض خطر الخرف، لكنها لم تثبت أن الأدوية نفسها هي السبب المباشر في هذا الانخفاض.

كما أن الدراسة تناولت خطر الإصابة بالخرف لدى أشخاص يعانون هشاشة العظام أو الكسور، ولا تثبت أن هذه الأدوية تحسن الذاكرة أو تعالج المرضى المصابين بالفعل بالخرف أو ألزهايمر.

لذلك لا ينصح باستخدام البيسفوسفونات بغرض الوقاية من الخرف أو علاجه خارج دواعيها الطبية المعتمدة، ولا ينبغي تناولها دون تقييم طبي، خاصة أنها قد ترتبط بآثار جانبية وموانع استخدام لدى بعض المرضى.

أهمية النتائج لكبار السن

تكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لدى كبار السن، لأن هشاشة العظام والكسور قد تؤثر في الحركة والاستقلالية وجودة الحياة، بينما تؤثر اضطرابات الذاكرة والخرف في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.

كما أن الأشخاص المصابين بالخرف قد يكونون أكثر عرضة للسقوط والكسور، ما يجعل تقييم صحة العظام والوقاية من هشاشتها جزءًا مهمًا من الرعاية الصحية لهذه الفئة.

وتفتح الدراسة الباب أمام أبحاث مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت أدوية هشاشة العظام يمكن أن تقدم فوائد إضافية لصحة الدماغ، وما إذا كان من الممكن الاستفادة منها مستقبلًا في الحد من خطر التدهور المعرفي.

المصدر: Alzheimer's & Dementi