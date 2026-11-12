كوب الشاي قد يربك علاجك.. 5 أنواع من الأدوية تستدعي الحذر من تناوله معها

يعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا، ويحرص كثيرون على تناوله يوميًا، سواء في الصباح أو بعد الوجبات، لكن ما لا يعرفه البعض أن تناول الشاي في توقيت غير مناسب قد يؤثر في امتصاص بعض الأدوية وفاعليتها، خاصة علاجات الأنيميا والغدة الدرقية وبعض أدوية القلب.

ويرجع ذلك إلى احتواء الشاي على مركبات طبيعية، أبرزها التانينات والبوليفينولات والكافيين، التي قد تتداخل مع امتصاص بعض الأدوية أو تؤثر في مستوياتها داخل الجسم، وهو ما يجعل الانتباه إلى توقيت تناول المشروب أمرًا مهمًا خلال فترة العلاج.

أدوية تتطلب الحذر عند تناول الشاي

1- أدوية الأنيميا ونقص الحديد

يحتوي الشاي على مركبات التانينات والبوليفينولات التي ترتبط بالحديد وتقلل امتصاصه في الجهاز الهضمي، لذلك فإن تناوله بالقرب من موعد مكملات الحديد قد يقلل استفادة الجسم من العلاج.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين تناول أقراص الحديد وشرب الشاي أو القهوة.

2- أدوية الغدة الدرقية

يحتاج الأشخاص الذين يتناولون ليفوثيروكسين لعلاج قصور الغدة الدرقية إلى الانتباه لمواعيد شرب الشاي، إذ يمكن أن يؤثر تناوله بالقرب من موعد الدواء في امتصاصه.

وينصح بتناول الدواء على معدة فارغة باستخدام الماء فقط، والانتظار من 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول الشاي أو القهوة أو الإفطار.

3- بعض أدوية القلب وضغط الدم

قد يؤثر الشاي الأخضر في امتصاص بعض أدوية القلب، ومن أبرزها دواء نادولول، المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وبعض اضطرابات القلب.

وأظهرت دراسة منشورة في مجلة Clinical Pharmacology and Therapeutics أن تناول الشاي الأخضر أدى إلى انخفاض تركيز هذا الدواء في الدم، ما قد يقلل فاعليته العلاجية.

4- بعض أدوية خفض الكوليسترول

تشير بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة التكميلية والتكاملية إلى احتمال تداخل مستخلصات الشاي الأخضر المركزة مع بعض أدوية الكوليسترول، ومنها أتورفاستاتين، من خلال تقليل مستويات الدواء في الدم.

لكن يجب التمييز بين شرب كوب الشاي العادي وتناول مستخلصات الشاي الأخضر في صورة مكملات غذائية، إذ لا تعني هذه النتائج أن جميع مرضى الكوليسترول ممنوعون من شرب الشاي.

5- أدوية سيولة الدم

يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الوارفارين، المستخدم للوقاية من الجلطات وعلاجها، إلى الانتباه للتغيرات الكبيرة في استهلاك الشاي الأخضر، نظرًا لاحتوائه على فيتامين K الذي قد يؤثر في فاعلية الدواء عند تغير الكميات المتناولة بصورة ملحوظة.

لذلك يُنصح بالحفاظ على نمط غذائي ثابت، وعدم زيادة استهلاك الشاي الأخضر أو التوقف عنه فجأة دون استشارة الطبيب.

لماذا يتداخل الشاي مع بعض الأدوية؟

يرتبط تأثير الشاي على الأدوية بعدة مركبات طبيعية، أبرزها:

التانينات التي تقلل امتصاص الحديد.

الكافيين الذي قد يؤثر في بعض الوظائف الحيوية ويتداخل مع بعض العلاجات.

البوليفينولات التي قد تؤثر في امتصاص بعض الأدوية.

المركبات النشطة في مستخلصات الشاي الأخضر، التي قد تغير مستويات بعض العقاقير داخل الدم.

ما التوقيت المناسب لشرب الشاي بعد الدواء؟

يختلف التوقيت حسب نوع العلاج، لكن توجد بعض الإرشادات المهمة:

مكملات الحديد: الفصل بينها وبين الشاي ساعتين على الأقل.

دواء الغدة الدرقية ليفوثيروكسين: الانتظار من 30 إلى 60 دقيقة قبل شرب الشاي أو القهوة.

أدوية القلب: استشارة الطبيب بشأن التداخلات المحتملة، خاصة دواء نادولول.

الوارفارين: الحفاظ على استهلاك ثابت للشاي الأخضر وعدم إجراء تغييرات مفاجئة في الكمية.

هل يجب التوقف عن شرب الشاي أثناء تناول الأدوية؟

لا تستدعي جميع الأدوية الامتناع عن الشاي، لكن من المهم عدم تناول العقاقير معه دون التأكد من عدم وجود تداخلات دوائية، والأفضل تناول الأدوية بالماء العادي والالتزام بتعليمات الطبيب والصيدلي.

كما يجب الانتباه إلى أن استخدام مستخلصات الشاي الأخضر المركزة يختلف عن شرب الشاي المعتاد، وقد يحمل مخاطر إضافية من التداخلات الدوائية.

المصادر: NHS،