الأسود يليق بهن.. درة ويارا السكري وليلى علوي يتألقن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 47.

فرض اللون الأسود نفسه على إطلالات عدد من نجمات الفن خلال حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، حيث اختارت مجموعة من الفنانات الظهور بفساتين سوداء تنوعت بين التصميمات الكلاسيكية والقصات العصرية، ليصبح اللون الأسود أحد أبرز الاختيارات على السجادة الحمراء.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا لنجوم ونجمات الفن، بالتزامن مع احتفال المهرجان بمرور 50 عامًا على تأسيسه، وسط اهتمام بإطلالات الفنانات وتفاصيل الأزياء والمجوهرات التي ظهرن بها.

درة بإطلالة سوداء تجمع بين الأناقة والجرأة

اختارت الفنانة درة فستانًا أسود مجسمًا، تميز بتفاصيل من الدانتيل والقماش الشفاف في الجزء العلوي، مع تصميم يلتف حول الرقبة، ونسقت إطلالتها مع مجوهرات ألماسية وتسريحة شعر مشدودة، لتظهر بإطلالة تجمع بين البساطة واللمسات الجريئة.

يارا السكري بفستان أسود مكشوف الأكتاف

أما الفنانة يارا السكري، فظهرت بفستان أسود طويل ومجسم مكشوف الأكتاف، تميز بتفاصيل من الستان المنسدل بثنيات أنيقة عند منطقة الصدر، وأكملت إطلالتها بعقد ألماسي وسوار ذهبي، مع تسريحة شعر متموجة ومكياج ترابي.

يسرا اللوزي تختار التصميمات العصرية

ولفتت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار بفستان أسود طويل ومجسم، جاء بتصميم مكشوف الأكتاف وياقة هندسية، ونسقت معه عقدًا لامعًا وتسريحة شعر مرفوعة ومكياجًا هادئًا.

ليلى علوي ونرمين الفقي بالأسود

وانضمت الفنانة ليلى علوي إلى قائمة النجمات اللاتي اخترن اللون الأسود، حيث ظهرت بفستان أنيق تميز بتفصيلة الورود التي أضفت لمسة مختلفة على التصميم.

كما اختارت الفنانة نرمين الفقي فستانًا أسود طويلًا مكشوف الكتفين، جمع بين الجزء العلوي السادة والتنورة المصنوعة من الدانتيل المطرز بنقوش زهرية.

ولم يقتصر اللون الأسود على هؤلاء النجمات، إذ ظهرت به أيضًا الفنانات علا رشدي وشيماء سيف ومريم الجندي وجهاد حسام الدين، مع اختلاف التصميمات والتفاصيل التي عكست تنوع اختيارات الموضة على السجادة الحمراء.

وتستمر فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة الفنان حسين فهمي، في دورة استثنائية تحتفي بمرور نصف قرن على تأسيس المهرجان