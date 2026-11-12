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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطير الطاسة السريع.. سر القوام الطري والطبقات المورقة بمكونات بسيطة

فطير الطاسة
فطير الطاسة
ريهام قدري

يعد فطير الطاسة من الوصفات المنزلية السهلة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، دون الحاجة إلى فرن أو مكونات مكلفة، كما يتميز بمذاقه الشهي وقوامه الطري من الداخل والمقرمش من الخارج، ويمكن تقديمه على وجبة الإفطار أو العشاء مع الجبن والعسل الأسود والطحينة.

وفيما يلي نستعرض طريقة عمل فطير الطاسة بخطوات بسيطة، مع مجموعة من الأسرار التي تساعدك على الحصول على نتيجة ناجحة مثل الفطير الفلاحي.

مكونات فطير الطاسة

  • 2 كوب دقيق.
  • نصف كوب ماء دافئ تقريبًا.
  • ملعقة كبيرة زيت.
  • نصف ملعقة صغيرة ملح.
  • ملعقة صغيرة سكر.
  • سمنة أو زبدة للفرد والتسوية.

طريقة عمل فطير الطاسة خطوة بخطوة

  1. ضعي الدقيق في وعاء عميق، ثم أضيفي الملح والسكر وقلبي المكونات جيدًا.
  2. أضيفي الزيت والماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.
  3. استمري في العجن لمدة تتراوح بين 7 و10 دقائق، ثم ادهني العجينة بقليل من الزيت وغطيها واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
  4. قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، وادهني كل كرة بالسمنة.
  5. افردي كل كرة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رقيقة جدًا، ثم ادهنيها بالسمنة واطوي الأطراف للداخل على شكل مربع.
  6. سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، وضعي الفطيرة مع قليل من السمنة.
  7. اتركيها حتى يتحول لونها إلى الذهبي، ثم اقلبيها على الجانب الآخر حتى تنضج تمامًا.

أسرار نجاح فطير الطاسة

للحصول على فطير طري ومورق، احرصي على ترك العجينة ترتاح جيدًا قبل الفرد، واستخدمي الزيت أو السمنة أثناء الفرد حتى لا تلتصق العجينة بالسطح.

كما يفضل أن تكون النار متوسطة حتى تنضج الفطيرة من الداخل دون احتراق الطبقات الخارجية، مع إضافة القليل من السمنة أثناء التسوية للحصول على مذاق غني وطبقة ذهبية شهية.

طريقة تقديم فطير الطاسة

يمكن تقديم فطير الطاسة ساخنًا مع العسل الأسود والطحينة، أو الجبن القديم والمش، كما يمكن تناوله مع العسل الأبيض والقشطة، ليصبح وجبة بسيطة ولذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة.

فطير الطاسة الطاسة فطير طاسة فطير بدون فرن

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