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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تتناول هذه الأطعمة مع الشاي.. كيف يؤثر على امتصاص الحديد في الجسم؟

الشاي
الشاي
ريهام قدري

يعتاد كثيرون على تناول كوب الشاي بعد وجبات الطعام مباشرة، سواء مع الإفطار أو الغداء، دون الانتباه إلى أن هذا السلوك قد يؤثر على قدرة الجسم على امتصاص الحديد، خاصة عند تناول أطعمة تعتمد على المصادر النباتية لهذا المعدن.

وتشير معلومات صحية منشورة في مصادر طبية أجنبية إلى أن الشاي يحتوي على مركبات البوليفينول، التي يمكن أن ترتبط بالحديد الموجود في الطعام وتقلل امتصاصه، وهو ما يجعل توقيت تناول الشاي أمرًا مهمًا، خاصة للأشخاص المعرضين لنقص الحديد.

ما الأطعمة التي يُفضل عدم تناولها مع الشاي؟

 

بحسب إرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي قد تقلل استفادة الجسم من الحديد عند تناولها بالتزامن مع الوجبات الغنية به، ومن أبرزها:

* الأطعمة الغنية بالحديد النباتي: مثل العدس والفول والفاصوليا، إذ يحتوي الشاي على مركبات قد تعيق امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في هذه الأطعمة.

* السبانخ والخضراوات الورقية: تحتوي على الحديد، لكن امتصاصه قد يتأثر بالمركبات الموجودة في الشاي.

* الحبوب الكاملة: مثل الشوفان وبعض منتجات القمح، إذ تحتوي على مركبات الفيتات التي قد تقلل امتصاص الحديد، وقد يزيد تناول الشاي مع الوجبة من التأثير المثبط.

* الأطعمة المدعمة بالحديد: مثل بعض أنواع حبوب الإفطار والخبز المدعم، ويُفضل عدم تناول الشاي معها مباشرة.

* البيض ومنتجات الألبان: تشير إرشادات NHS إلى أن البيض والحليب ومنتجات الألبان قد تقلل امتصاص الحديد، خاصة عند تناولها مع مكملات الحديد.

وتوضح الإرشادات أن المشكلة ليست في تناول هذه الأطعمة بحد ذاتها، وإنما في توقيت تناول الشاي معها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون نقص الحديد.

 كم ساعة يجب الانتظار بين الطعام والشاي؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يُنصح بترك فاصل زمني يصل إلى ساعتين بين تناول مكملات الحديد أو الوجبات الغنية به وبين شرب الشاي أو القهوة.

كما تشير وزارة الصحة الكندية إلى أن الانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد الوجبة قبل تناول الشاي أو القهوة يساعد على تقليل تأثيرهما على امتصاص الحديد.

أطعمة تساعد على امتصاص الحديد

في المقابل، يمكن تحسين امتصاص الحديد من الطعام من خلال إضافة مصادر فيتامين C إلى الوجبات، ومن أبرزها:

* البرتقال والليمون.

* الفلفل الحلو.

* الفراولة.

* الطماطم.

* البروكلي.

ويساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، لذلك يُفضل تناول هذه الأطعمة مع وجبات العدس والفول والخضراوات الورقية.

 هل يجب التوقف عن شرب الشاي لتجنب نقص الحديد؟

لا، ليس من الضروري الامتناع عن الشاي تمامًا، لكن الأهم هو تنظيم توقيت تناوله وعدم الاعتماد عليه كمشروب أساسي أثناء الوجبات الغنية بالحديد.

وتزداد أهمية هذه النصيحة لدى النساء خلال فترات الحمل والحيض، والأشخاص الذين لديهم تاريخ من نقص الحديد أو الأنيميا، مع ضرورة إجراء الفحوصات واستشارة الطبيب عند الاشتباه في نقص الحديد.
 
المصدر :NHS

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