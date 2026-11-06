طريقة عمل الكفتة بدون فرن.. حضري كفتة الطاسة طرية ومحمرة زي المطاعم

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكفتة بدون فرن، خاصة عند الرغبة في تحضير وجبة سريعة ولذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، ويمكن تحضير الكفتة في الطاسة بسهولة والحصول على مذاق شهي وقوام طري من الداخل محمر من الخارج، دون الحاجة إلى الشواية أو الفرن.

وتعد كفتة الطاسة من الوصفات العملية التي يمكن تقديمها مع الأرز الأبيض أو المكرونة أو العيش البلدي والطحينة والسلطة.

مكونات عمل الكفتة بدون فرن

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة جيدًا.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة زيت.

طريقة تحضير الكفتة في الطاسة

ضعي اللحمة المفرومة في وعاء عميق، ثم أضيفي البصل المبشور بعد عصره جيدًا. أضيفي البقدونس والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والبابريكا. اخلطي المكونات واعجنيها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس ومتماسك. غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى يسهل تشكيله. شكلي الكفتة على هيئة أصابع متوسطة الحجم. سخني طاسة غير لاصقة وضعي ملعقة صغيرة من الزيت. رصي أصابع الكفتة في الطاسة واتركيها حتى تتحمر من الأسفل، ثم قلبيها على الجوانب المختلفة. خففي النار وغطي الطاسة لبضع دقائق حتى تنضج الكفتة من الداخل، مع التأكد من وصول اللحم المفروم إلى درجة حرارة داخلية 71 درجة مئوية.

سر نجاح الكفتة بدون فرن

للحصول على كفتة طرية مثل المطاعم، احرصي على عدم الإكثار من البصل أو إضافة مكونات سائلة إلى الخليط، مع اختيار لحمة تحتوي على نسبة مناسبة من الدهون حتى لا تصبح الكفتة جافة بعد التسوية.

كما يفضل عدم تقليب أصابع الكفتة باستمرار، وتركها تأخذ لونًا ذهبيًا قبل تحريكها، مع ضبط النار حتى تنضج جيدًا دون أن تحترق.

طريقة تقديم الكفتة

يمكن تقديم الكفتة ساخنة مع الطحينة والسلطة الخضراء والبطاطس المحمرة والعيش البلدي، كما يمكن إضافة شرائح الطماطم والفلفل إلى الطاسة في الدقائق الأخيرة للحصول على مذاق غني ومميز.