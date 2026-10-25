طريقة عمل كفتة الفراخ في المنزل.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات جديدة لتقديم الدجاج بطريقة مختلفة تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، وتعد كفتة الفراخ من الأكلات المميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، وتقديمها مع الأرز أو البطاطس والسلطات المختلفة للحصول على وجبة متكاملة.

وتتميز كفتة الفراخ بإمكانية تحضيرها بأكثر من طريقة، سواء في الطاسة أو الفرن أو على الجريل، كما يمكن تنويع التوابل المستخدمة فيها حسب الرغبة.

مقادير عمل كفتة الفراخ

لتحضير كفتة الفراخ في المنزل، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلو فراخ مفرومة.

بصلة متوسطة مبشورة ومصفاة جيدًا من الماء.

3 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم.

3 ملاعق كبيرة بقسماط ناعم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير كفتة الفراخ

الخطوة الأولى: تجهيز المكونات

ضعي الفراخ المفرومة في وعاء عميق، ثم أضيفي البصل المبشور والمصفى والثوم المفروم والبقدونس، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

الخطوة الثانية: إضافة التوابل

أضيفي البابريكا والكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود، ثم ضعي البقسماط تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على خليط متماسك يسهل تشكيله.

الخطوة الثالثة: تشكيل الكفتة

غطي الخليط واتركيه في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم ادهني يديك بقليل من الزيت وشكلي الخليط على هيئة أصابع متساوية الحجم، حتى تنضج بصورة متجانسة.

الخطوة الرابعة: تسوية كفتة الفراخ

سخني طاسة غير لاصقة مدهونة بقليل من الزيت، ثم ضعي أصابع الكفتة واتركيها حتى تتحمر من الجوانب المختلفة وتنضج تمامًا من الداخل. ويمكن أيضًا تسويتها في فرن ساخن مع تقليبها عند الحاجة، مع التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية.

أسرار الحصول على كفتة فراخ طرية ولذيذة

هناك مجموعة من النصائح التي تساعدك على تحضير كفتة الفراخ بقوام متماسك وطعم مميز، أبرزها تصفية البصل جيدًا لتجنب زيادة الرطوبة في الخليط، وعدم الإفراط في إضافة البقسماط حتى لا تصبح الكفتة جافة.

كما يفضل ترك الخليط في الثلاجة قبل التشكيل، وتجنب التسوية على نار مرتفعة جدًا حتى لا تتحمر الكفتة من الخارج قبل اكتمال نضجها من الداخل.

طريقة تقديم كفتة الفراخ

يمكن تقديم كفتة الفراخ ساخنة مع الأرز بالشعرية أو الأرز البسمتي، إلى جانب السلطة الخضراء وسلطة الطحينة، كما يمكن تقديمها داخل العيش البلدي مع شرائح الطماطم والبصل لإعداد ساندوتشات شهية تناسب وجبة الغداء أو العشاء.