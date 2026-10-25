مصدر البوتاسيوم.. مشروب شتوي يدعم النوم وصحة العضلات ويحسن المزاج

كشف الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي التغذية، عن فوائد الكاكاو الخام باللبن، موضحًا أنه يمكن أن يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي، لما يحتويه من معادن ومركبات نباتية وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم، من بينها المغنيسيوم والكالسيوم والبروتين.

وأوضح أن الاهتمام بمصادر المغنيسيوم الطبيعية قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في دعم صحة العضلات والأعصاب، خاصة أن هذا المعدن يشارك في العديد من العمليات الحيوية داخل الجسم، إلى جانب أهمية التغذية المتوازنة في الحفاظ على جودة النوم والمزاج.

الكاكاو الخام مصدر للمغنيسيوم.. هل يساعد على تقليل الشد العضلي؟

يحتوي الكاكاو الخام على المغنيسيوم، وهو معدن ضروري لعمل العضلات والأعصاب بصورة طبيعية، كما يشارك في تنظيم انقباض العضلات وانبساطها.

وأشار أبو الريش إلى أهمية الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أو يفقدون كميات كبيرة من العرق، إذ قد يؤدي نقص هذا المعدن إلى ظهور أعراض عضلية، من بينها التشنجات في بعض الحالات.

ومع ذلك، فإن الشد العضلي لا يرتبط دائمًا بنقص المغنيسيوم؛ فقد ينتج عن الإجهاد العضلي أو الجفاف أو أسباب صحية أخرى، لذلك لا ينبغي الاعتماد على الكاكاو وحده لعلاج التشنجات المتكررة.

هل يساعد الكاكاو الخام باللبن على تحسين المزاج؟

يحتوي الكاكاو على مركبات نباتية، أبرزها الفلافانولات، التي تخضع لدراسات متعددة بشأن تأثيراتها المحتملة في صحة الأوعية الدموية ووظائف الدماغ.

كما يحتوي الحليب على التريبتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم في إنتاج السيروتونين، الذي يشارك في تنظيم المزاج والنوم، ويمكن للجسم أيضًا استخدامه في مسارات إنتاج الميلاتونين المرتبط بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وتدخل بعض المركبات الموجودة في الكاكاو ضمن تفاعلات حيوية مرتبطة بوظائف الجهاز العصبي، لكن لا توجد أدلة كافية للجزم بأن تناول كوب من الكاكاو باللبن يعالج الاكتئاب أو يضمن تحسين جودة النوم لدى الجميع.

فوائد الكاكاو لصحة القلب والتركيز

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافانولات، التي تشير دراسات إلى أن لها تأثيرات محتملة في وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم، وهو ما يجعل الكاكاو أحد الأطعمة التي تحظى باهتمام الباحثين في مجال صحة القلب والدماغ.

وتختلف كمية هذه المركبات باختلاف نوع الكاكاو وطريقة معالجته وتصنيعه، لذلك يُفضّل اختيار مسحوق الكاكاو غير المحلى، مع الانتباه إلى أن محتواه من المركبات المفيدة قد يختلف من منتج إلى آخر.

أما فيما يتعلق بالتركيز والذاكرة، فتشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة للفلافانولات في وظائف الدماغ، لكن لا يمكن اعتبار الكاكاو علاجًا لضعف التركيز أو ضمانًا لتحسين الأداء الذهني.

الكاكاو الخام أم المحلى.. أيهما أفضل؟

ينصح أبو الريش بالاهتمام بالكاكاو الخام غير المحلى، بدلًا من خلطات الكاكاو الجاهزة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر ومكونات إضافية.

ومن المهم التفرقة بين الكاكاو الخام والكاكاو المعالج؛ فالمعالجة والتحميص ودرجة الحرارة قد تؤثر في محتوى الكاكاو من بعض المركبات النباتية، كما أن المعالجة القلوية المستخدمة في بعض أنواع مسحوق الكاكاو قد تقلل من محتواه من الفلافانولات.

أما مادة الأكريلاميد، التي أشار إليها أبو الريش، فهي مركب قد يتكون في بعض الأغذية أثناء الطهي والمعالجة بدرجات حرارة مرتفعة، خاصة في الأغذية الغنية بالكربوهيدرات.

لكن لا يصح الجزم بأن الكاكاو المحلى يحتوي بالضرورة على مستويات خطرة منها، أو أن جميع أنواع الكاكاو الخام تخلو منها؛ إذ يعتمد ذلك على طريقة التصنيع وظروف المعالجة.

لماذا يُضاف اللبن إلى الكاكاو الخام؟

يساعد اللبن على توفير البروتين والكالسيوم، إلى جانب التريبتوفان، بينما يضيف الكاكاو المغنيسيوم ومركبات نباتية مفيدة. وبذلك يمكن أن يجمع المشروب بين عدد من العناصر الغذائية المهمة ضمن نظام غذائي متوازن.

ولا يعني ذلك أن مزج المكونين يضمن تحسين الحالة النفسية أو علاج نقص المغنيسيوم، كما أن الكالسيوم والمغنيسيوم عنصران مهمان للجسم، لكن الحصول على احتياجاتهما اليومية يعتمد على إجمالي ما يتناوله الشخص من الطعام.

طريقة تناول الكاكاو باللبن للاستفادة من قيمته الغذائية

لتحضير مشروب صحي، يمكن إضافة ملعقة صغيرة أو حسب الرغبة من مسحوق الكاكاو غير المحلى إلى كوب من اللبن، مع التقليب جيدًا، ويمكن إضافة القليل من القرفة لتحسين النكهة دون الحاجة إلى كميات كبيرة من السكر.

ويُفضّل تقليل السكر المضاف، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون إلى ضبط الوزن ومستويات السكر في الدم.

وفي النهاية، يمكن أن يكون الكاكاو الخام باللبن خيارًا غذائيًا مفيدًا يجمع بين البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب مركبات نباتية مهمة، لكنه لا يغني عن تنوع الغذاء أو العلاج الطبي عند وجود نقص في المعادن أو تشنجات متكررة أو اضطرابات مستمرة في النوم والمزاج.