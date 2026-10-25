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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجاح كبير وكامل العدد.. 5 أيام إضافية لمسرحية أنا مش عارفني في موسم الرياض

بعد نجاحه الكبير ورفعه شعار «كامل العدد».. 5 أيام إضافية لعمرو يوسف ومسرحيته «أنا مش عارفني» في موسم الرياض
بعد نجاحه الكبير ورفعه شعار «كامل العدد».. 5 أيام إضافية لعمرو يوسف ومسرحيته «أنا مش عارفني» في موسم الرياض
أوركيد سامي

قرر المستشار تركي آل الشيخ مد عرض مسرحية «أنا مش عارفني»، بطولة النجم عمرو يوسف، لمدة 5 أيام إضافية، لينتهي العرض يوم 1 نوفمبر المقبل بدلًا من 27 أكتوبر الجاري، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية، ورفعها شعار «كامل العدد» منذ أول أيام عرضها، بالتزامن مع الإقبال الجماهيري الكبير واستمرار طلبات الحجز، ما دفع إدارة موسم الرياض إلى تمديد فترة العرض.

كان عمرو يوسف قد رفع لافتة «كامل العدد» خلال أول يومين من عرض مسرحيته الجديدة «أنا مش عارفني»، التي افتتحت فعاليات موسم الرياض، حيث انطلق عرضها يوم الجمعة، وكان من المقرر أن يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، قبل اتخاذ قرار بمد فترة العرض استجابةً للإقبال الجماهيري.

وتُعرض المسرحية يوميًا على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويجسد خلالها عمرو يوسف شخصية طيار يُدعى «عمر»، يضطر إلى اللجوء إلى طبيب نفسي لمساعدته في التخلص من مجموعة من العيوب التي تزعج حبيبته.

ويستخدم الطبيب أسلوبًا غريبًا في العلاج، من خلال جهاز ينقل عمر إلى أزمنة مختلفة، ليظهر في كل عصر بملابس وشخصية وحياة مختلفة، في رحلة يسعى خلالها إلى التخلص من الصفات التي ترفضها حبيبته، في إطار يجمع بين الكوميديا والمواقف غير المتوقعة.

يشارك في بطولة المسرحية إلى جانب عمرو يوسف كل من أسماء جلال، وبيومي فؤاد، ونسرين أمين، وأحمد عبد الوهاب، وآية عبد الرازق، وصلاح الدالي، ويمنى طولان. والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكيمز، وإخراج محسن رزق.

على صعيد آخر، يشارك عمرو يوسف في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «180»، الذي يتكون من 15 حلقة، ومن إخراج أحمد ماجد المصري، ويجسد خلال أحداثه شخصية ضابط دفاع مدني.

مسرحية «أنا مش عارفني» اخبار الفن نجوم الفن

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