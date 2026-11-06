طريقة عمل الكبدة الإسكندراني في المنزل.. أسرار الطعم المميز زي المحلات

تعد الكبدة الإسكندراني من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضلها كثيرون، بفضل مذاقها المميز الذي يجمع بين الثوم والخل والكمون والفلفل الحار، كما أنها من الأطباق سهلة التحضير التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة، والحصول على نتيجة قريبة من مذاق المطاعم.

وفيما يلي طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بخطوات سهلة، مع مجموعة من الأسرار التي تساعد على الحصول على كبدة طرية وغنية بالنكهة.

مقادير الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو كبدة مقطعة إلى شرائح أو أصابع رفيعة.

5 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

فلفل حار حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة خل.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

1. تجهيز التتبيلة:

في وعاء مناسب، اخلطي الثوم المفروم مع الكمون والكزبرة الناشفة والخل وعصير الليمون والفلفل الأسود والشطة، حتى تتجانس المكونات.

2. تتبيل الكبدة:

أضيفي شرائح الكبدة إلى التتبيلة وقلبي جيدًا حتى تتغطى جميع القطع، واتركيها لمدة 10 دقائق لاكتساب النكهة.

3. تسخين الزيت:

ضعي الزيت في طاسة واسعة على نار عالية حتى يسخن جيدًا، ثم أضيفي الكبدة مع مراعاة عدم تكديسها حتى لا تفقد حرارتها وتخرج كمية كبيرة من السوائل.

4. إضافة الفلفل:

قلبي الكبدة حتى يتغير لونها، ثم أضيفي شرائح الفلفل الأخضر والفلفل الحار، واستمري في التقليب حتى تنضج الكبدة تمامًا.

5. ضبط المذاق:

أضيفي الملح في نهاية الطهي، ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون حسب الرغبة، مع التأكد من نضج الكبدة من الداخل قبل تقديمها.

أسرار نجاح الكبدة الإسكندراني مثل المحلات

هناك مجموعة من التفاصيل التي تصنع فارقًا في مذاق الكبدة الإسكندراني، أبرزها تقطيع الكبدة إلى شرائح رفيعة ومتساوية، واستخدام طاسة واسعة وساخنة، وطهيها على نار عالية مع تجنب وضع كمية كبيرة دفعة واحدة.

كما يساعد استخدام الثوم الطازج والكمون والكزبرة الناشفة على منح الكبدة نكهتها المميزة، مع عدم المبالغة في مدة الطهي حتى لا تصبح جافة أو قاسية.

طريقة تقديم الكبدة الإسكندراني

تقدم الكبدة الإسكندراني ساخنة داخل العيش البلدي، مع الطحينة والمخلل والطرشي، ويمكن إضافة شرائح الفلفل الحار وعصرة ليمون للحصول على مذاق أقرب إلى ساندوتشات الكبدة الشهيرة في الإسكندرية.