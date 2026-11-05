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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بـ التوست.. 3 وصفات مختلفة وشهية من مطبخك

التوست
التوست
هاجر هانئ

التوست من المخبوزات المضلة لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيمكنك تقديمه لأسرتك في المنزل بوصفات غير تقليدية و جديدة بالنسبة للبعض، ولكن على الر غم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الأطباق الأخرى و يمكنك تجديد سفرتك من خلال تطبيقه في البيت مع دمج مكونات أخرى من مطبخك.

وصفات متنوعة لتقديم التوست 

مقادير فرنش توست بالبسطرمة

● توست

● بيض

● لبن

● ملح وفلفل

● بقدونس مفروم

● جبنة موتزاريلا مبشورة

● بسطرمة مفرومة

طريقة تحضير فرنش توست بالبسطرمة


يخلط البيض مع اللبن و الملح و الفلفل الأسود
ثم يضاف البقدونس و تغمر التوست بالخليط
ثم تضاف بسطرمة وجبنة موتزاريلا
ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج
وتقدم

فرنش توست بالبسطرمة

مقادير صينية توست بحشوة السوسيس


● توست منزوع الأطراف

● سوسيس

● جبنة كريمي

● طماطم شيري انصاف

● زيتون اسود حلقات

● زبدة مذوبة

● جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير صينية توست بحشوة السوسيس


يشوح السوسيس في قليل من الزيت
ثم يضاف له الطماطم والزيتون ويشوحوا قليلا
في بايركس، يرص التوست
يدهن بالجبنة الكريمي
ويضاف خليط السوسيس، ثم طبقة أخرى من التوست
يدهن بالزبدة، وتضاف الموتزاريلا على الوجه
وتخبز في الفرن حتى تمام ذوبان الجبنة واحمرار الوجه
وتقدم ساخنة.

توست بحشوة السوسيس

مقادير بيتزا التوست


● توست

● دجاج شرائح

● بصل مفروم

● فلفل رومي مفروم

● بهارات دجاج

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

● جبنة موتزاريلا مبشورة

● زيتون أسود حلقات

لصوص البيتزا:
● صلصة طماطم
● زعتر جاف
● ثوم مفروم
● زيت
● ملح
● فلفل أسود


طريقة تحضير بيتزا التوست


تخلط صلصة الطماطم والملح والفلفل والثوم والزعتر والصلصة مع القليل من الماء
تدهن صينية بخليط الطماطم ويدهن البايركس بخليط الصلصة
تشوح قطع الدجاج مع البصل المفروم في الزيت في إناء على النار
يضاف الفلفل الرومي والملح والفلفل والبهارات ويقلب كل الخليط حتى نضج الدجاج
يضاف خليط الدجاج على التوست
يضاف الزيتون والجبنة الموتزاريلا المبشورة
توضع فى الفرن حتى تسيج الجبنة
تقدم بيتزا التوست.

 بيتزا التوست
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