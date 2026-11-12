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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاري كين يشيد بقدرات بوتشيتينو ويؤكد نجاحه المنتظر مع مانشستر يونايتد

هارى كين بوتشيتينو
هارى كين بوتشيتينو
نورهان عادل

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن تصريحات هاري كين بشأن تولي بوتشيتينو تدريب مانشستر يونايتد.  
وكتبت ريهام حمدي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك

هاري كين عن تدريب بوتشيتينو لـ مانشستر يونايتد
‏"سيحصل مانشستر يونايتد على مدرب عظيم سيبذل كل ما بوسعه لإعادة الفريق إلى المستوى الذي يطمح إليه النادي."

حيث أشاد النجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ وقائد منتخب إنجلترا، بالإمكانيات الفنية للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، في ظل ارتباط اسمه بتولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وأكد كين أن مانشستر يونايتد سيحصل على مدرب مميز حال التعاقد مع بوتشيتينو، مشيرًا إلى قدرته على إعادة الفريق إلى المستوى الذي يتطلع إليه النادي

كما تأتى إشادة كين في الوقت الذي يتردد فيه اسم بوتشيتينو بقوة ضمن المرشحين لتولي تدريب مانشستر يونايتد، في انتظار حسم إدارة النادي الإنجليزي موقفها بشأن الجهاز الفني للفريق

ريهام حمدي هاري كين مانشستر يونايتد فيسبوك

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