تناول الحمص لمرضى الكبد الدهني.. مفيد أم مضر؟ دراسة تكشف تأثير البقوليات على صحة الكبد

يعد الحمص من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لكن هل يمكن لمرضى الكبد الدهني تناوله دون قلق؟ وهل يساعد بالفعل في تحسين صحة الكبد أم قد يؤدي إلى زيادة تراكم الدهون؟.

تشير التوصيات الغذائية الحديثة إلى أن الحمص والبقوليات عمومًا يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائي المناسب لمرضى الكبد الدهني، خاصة عند تناولها باعتدال واستبدالها بالأطعمة الغنية بالدهون المشبعة واللحوم المصنعة.

هل الحمص مفيد لمرضى الكبد الدهني؟

يحتوي الحمص على الألياف الغذائية والبروتين النباتي، كما يتميز باحتوائه على دهون قليلة نسبيًا، ما يجعله خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن يساعد على تحسين جودة التغذية والتحكم في الوزن.

وتوصي الإرشادات الأوروبية المشتركة الصادرة عن جمعيات الكبد والسكري والسمنة (EASL-EASD-EASO) باتباع نظام غذائي قريب من حمية البحر المتوسط لمرضى الكبد الدهني، ويتضمن الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، ومنها الحمص والعدس والفاصوليا.

دراسة تكشف علاقة تناول البقوليات بالكبد الدهني

وفي دراسة نشرت عام 2025 في مجلة Journal of Human Nutrition and Dietetics، بحث العلماء العلاقة بين استبدال اللحوم الحمراء والمصنعة والدواجن والأسماك بالبقوليات، واحتمالات الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وشملت الدراسة بيانات 124 ألفًا و546 مشاركًا من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، وتوصلت إلى أن استبدال 80 جرامًا أسبوعيًا من اللحوم الحمراء والمصنعة بالبقوليات ارتبط بانخفاض معدل الإصابة بالكبد الدهني بنسبة 4%، كما ارتبط استبدال الكمية نفسها من الدواجن بالبقوليات بانخفاض النسبة 3%.

لكن الدراسة لم تثبت أن الحمص وحده يعالج الكبد الدهني، كما أن النتائج تتعلق بمعدل الإصابة بالمرض وليس بعلاج الحالات المصابة بالفعل.