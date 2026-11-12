النوم أثناء الحمل قد يؤثر على وزن الطفل لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة بين سوء جودة النوم خلال الأشهر الأخيرة من الحمل وزيادة وزن الأطفال خلال العامين الأولين من حياتهم، ما يسلط الضوء على أهمية النوم الجيد للأم الحامل، ليس فقط لصحتها، ولكن أيضًا لنمو الطفل بعد الولادة.

ووفقًا للدراسة المنشورة بدورية American Journal of Preventive Medicine، فإن اضطرابات النوم خلال أواخر الحمل قد ترتبط بتغيرات في مسار نمو الطفل وزيادة وزنه خلال مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.

كيف أجريت الدراسة؟

تابع الباحثون 645 أمًا وطفلًا ضمن دراسة مستقبلية أجريت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، تحت اسم MADRES، وجرى تقييم جودة نوم الأمهات خلال الفترة الأخيرة من الحمل، ثم متابعة أطوال الأطفال وأوزانهم منذ الولادة وحتى عمر عامين.

وأظهرت النتائج أن نحو 26% من الأمهات المشاركات عانين من سوء جودة النوم خلال الحمل.

ولاحظ الباحثون أن الأطفال المولودين لأمهات عانين من أسوأ مستويات النوم سجلوا أوزانًا أقل خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لكن اتجاه النمو تغير بعد ذلك، إذ ارتبط سوء نوم الأم بزيادة وزن الأطفال خلال المرحلة التالية.

وسجلت الفروق في الوزن نحو 346.7 جرامًا عند عمر عام واحد، بينما وصلت إلى 751.5 جرامًا عند عمر 17 شهرًا، مقارنة بالأطفال الذين كانت أمهاتهم يتمتعن بجودة نوم أفضل.

ما العلاقة بين نوم الحامل وزيادة وزن الطفل؟

أشار الباحثون إلى أن اضطرابات النوم خلال الحمل قد تؤثر في بعض العمليات البيولوجية المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي لدى الأم والطفل، وربما تسهم في حدوث تغيرات في توزيع الدهون بالجسم ومستويات الالتهاب.

كما طرح الباحثون احتمالية ارتباط هذه التغيرات بمسارات التوتر والضغط النفسي، التي قد يكون لها دور في تنظيم نمو الطفل وزيادة وزنه.

ولفتت الدراسة إلى أن العلاقة التي رصدتها ظلت قائمة حتى بعد مراعاة عوامل أخرى، من بينها ممارسات تغذية الأطفال بعد الولادة.

هل يعني ذلك أن قلة النوم تسبب السمنة لدى الأطفال؟

لا تعني نتائج الدراسة أن قلة نوم الحامل تؤدي حتمًا إلى إصابة طفلها بالسمنة، لكنها تكشف عن ارتباط محتمل بين جودة النوم خلال فترة الحمل ومسار زيادة وزن الطفل في السنوات الأولى من عمره.

كما أن الدراسة اقتصرت على مجموعة من الأمهات والأطفال في الولايات المتحدة، ولذلك لا يمكن تعميم نتائجها على جميع الحوامل دون مزيد من الأبحاث.

نصائح مهمة لتحسين نوم الحامل

يمكن للحامل اتباع مجموعة من العادات التي تساعدها على تحسين جودة النوم، ومنها:

الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ.

تجنب تناول المشروبات المحتوية على الكافيين في الساعات المتأخرة من اليوم.

تقليل استخدام الهاتف قبل النوم.

تهيئة غرفة النوم لتكون هادئة ومريحة.

اختيار وضعية نوم مريحة، ويمكن الاستعانة بوسادة الحمل.

استشارة الطبيب عند المعاناة من الأرق المستمر أو الشخير الشديد أو انقطاع التنفس أثناء النوم.

وتؤكد نتائج الدراسة أهمية الاهتمام بنوم المرأة خلال الحمل باعتباره أحد الجوانب المهمة للرعاية الصحية، مع ضرورة متابعة نمو الطفل ووزنه بانتظام بعد الولادة.

المصدر: في American Journal of Preventive Medicine .