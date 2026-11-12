مضادات أكسدة ودعم سكر الدم.. كيف تؤثر أوراق الغار على صحتك؟

استُخدمت أوراق الغار في المطابخ لقرون، وخاصةً لإضفاء نكهة مميزة على الحساء واليخنات والكاري. لكن ما يغيب عن بال الكثيرين هو أن هذه الأوراق المجففة تحتوي أيضاً على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي بدأ الباحثون بدراستها بتعمق. ورغم أن الكميات المستخدمة في الطبخ اليومي قليلة، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أنها قد تدعم عملية الهضم، وتساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، وتوفر مضادات الأكسدة.

إليكم بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس ينظرون إلى أوراق الغار بنظرة مختلفة.

تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم

أُجريت دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية السريرية والتغذية، شملت 40 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع الثاني، قُسّموا إلى أربع مجموعات، تناولت كل مجموعة 1 أو 2 أو 3 جرامات من مسحوق ورق الغار يوميًا لمدة 30 يومًا. لوحظ انخفاض في مستوى سكر الدم الصائم بنسبة تتراوح بين 21 و26% لدى المجموعة التي تناولت ورق الغار. كما انخفض إجمالي الكوليسترول، وانخفضت مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ. في المقابل،

ارتفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) لدى بعض المجموعات. أظهرت تجارب صغيرة أخرى أنماطًا مماثلة، مع تأكيد الباحثين على الحاجة إلى دراسات أكبر وأطول. إن إضافة ورقة أو ورقتين من الغار إلى الطعام اليومي لن يغني عن الدواء، ولكنه قد يكون خطوة إضافية لطيفة للأشخاص الذين يراقبون مستوى سكر الدم لديهم بالفعل.

لطالما استخدمت لتسهيل عملية الهضم

لطالما اعتمد الطب التقليدي على أوراق الغار لتهدئة المعدة عبر الأجيال. فقد اعتاد الناس تحضير شاي من أوراق الغار لتهدئة اضطرابات المعدة، وتخفيف الانتفاخ، وتسكين الغازات. يُعتقد أن الزيوت العطرية الموجودة في الأوراق تُساعد على استرخاء أجزاء من الجهاز الهضمي. ولا تزال الدراسات الحديثة تُشير إلى أن هذا الاستخدام يُعدّ من أكثر الاستخدامات التقليدية شيوعًا. ويُشير موقع WebMD إلى أن شاي أوراق الغار يُمكن أن يُساعد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي الخفيفة، وأن رائحته قد تُساعد أيضًا في تخفيف احتقان الأنف. يُنصح دائمًا بإزالة الأوراق الكاملة قبل تناولها لأنها تبقى قاسية وقد يصعب هضمها عند البلع.

تحتوي على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات

بحسب المكتبة الوطنية للطب، تحتوي أوراق الغار على البوليفينولات والزيوت العطرية، مثل 1,8-سينول. وقد أظهرت هذه المركبات نشاطًا مضادًا للأكسدة. كما كشفت الدراسات عن تأثيرات مضادة للالتهابات، مثل تحسين صحة الأمعاء. في دراسة حديثة أُجريت على فئران مصابة بالتهاب القولون، حسّن مسحوق أوراق الغار مؤشرات الالتهاب ودعم نمو البكتيريا المعوية المفيدة. لا تزال الأدلة البشرية محدودة، لكن وجود هذه المركبات النباتية مؤكد. يُعدّ استخدام أوراق الغار بانتظام في الطهي طريقة بسيطة لإضافة القليل من هذه الفوائد النباتية إلى وجباتك اليومية.

فهي توفر كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة

تحتوي ملعقة كبيرة من ورق الغار المفتت على حوالي 5 أو 6 سعرات حرارية فقط، ومع ذلك فهي تُزوّد ​​الجسم بكميات قليلة من فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب6، والكالسيوم، والحديد، والمنغنيز. تدعم هذه العناصر الغذائية جهاز المناعة والصحة العامة بشكل معتدل. لا يُعدّ ورق الغار مصدرًا رئيسيًا لأي عنصر غذائي على حدة، ولكنه يُساهم في تعزيز الصحة دون إضافة الكثير إلى النظام الغذائي. يُشير موقع WebMD إلى دعم المناعة كأحد الفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الفيتامينات. ولأن الأوراق تُرمى عادةً بعد الطهي، فإن الكمية الفعلية التي يمتصها الجسم تكون ضئيلة، إلا أن كل كمية صغيرة تُحدث فرقًا عند اتباع نظام غذائي متوازن.

ورق الغار

ما مدى أمان أوراق الغار؟



أوراق الغار آمنة لمعظم الأشخاص عند استخدامها بكميات معتدلة في الطهي. ويتمثل الاحتياط الأساسي في إزالة الأوراق كاملةً قبل التقديم لتجنب ابتلاعها. ينبغي على مرضى السكري مراقبة مستوى السكر في الدم عند استخدام كميات أكبر، لأن الأوراق قد تخفض مستوى الجلوكوز أكثر. عمومًا، تُعد إضافة ورقة غار إلى قدر من الحساء أو طبق مطهو ببطء عادة سهلة وغير مكلفة تُضفي نكهة مميزة وتُقدم فوائد صحية محتملة في الوقت نفسه.

