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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تنفذ 302 قافلة بيطرية مجانية خلال أكتوبر لخدمة المربين في 295 قرية

«الزراعة» تنفذ ٣٠٢ قافلة بيطرية مجانية
«الزراعة» تنفذ ٣٠٢ قافلة بيطرية مجانية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ ٣٠٢ قافلة بيطرية علاجية مجانية خلال شهر أكتوبر الماضي، امتدت خدماتها إلى ٢٩٥ قرية بمختلف المحافظات، في إطار جهود الوزارة للوصول بالخدمات البيطرية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن صغار المربين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بالتوسع في القوافل البيطرية والخدمات الميدانية المجانية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين إنتاجيتها ودعم الأسر الريفية.

وأوضح الأستاذ الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن القوافل قدمت خلال أكتوبر خدماتها إلى ٢٣٤ ألفًا و٨٣٩ رأس ماشية، إلى جانب ١٤٦ ألفًا و١٨٥ طائرًا، وشملت مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وعلاج الحالات الباطنية، والتدخلات الجراحية، والفحص والعلاج التناسلي.

وأضاف أن مكافحة الطفيليات استحوذت على جانب كبير من أعمال القوافل، حيث شملت رش أكثر من ٧٣ ألف رأس لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع نحو ١١٢ ألف رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية. كما قدمت القوافل العلاج لأكثر من ٣١ ألف حالة باطنية، ونفذت نحو ألف تدخل جراحي، إلى جانب خدمات الفحص والعلاج التناسلي لأكثر من ١٦ ألف حالة.

وأشار سعد إلى أن القوافل تتيح للمربين الحصول على الخدمات البيطرية بالمجان في أماكن تواجدهم، وتساعد على اكتشاف المشكلات الصحية والتعامل معها، خاصة الحالات التي تؤثر في نمو الحيوانات وإنتاجيتها وكفاءتها التناسلية، بما يدعم الحفاظ على القطعان ويحد من الخسائر الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالجهود التراكمية، أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي القوافل البيطرية المجانية المنفذة منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر بلغ ٢٢٩٢ قافلة، شملت خدماتها أكثر من ٩٥٦ ألف رأس ماشية ونحو ٧٧٢ ألف طائر، وهو ما يعكس استمرار العمل الميداني لتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات البيطرية.

 استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية

وأكدت وزارة الزراعة استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ودعم المربين بالخدمات العلاجية والوقائية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الأمن الغذائي.

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