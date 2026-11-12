محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات تطوير المنظومة الصحية

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومرفق الإسعاف بالمحافظة، ضمن خطة العام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، إلى جانب مديري فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومديرية الصحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومرفق الإسعاف بجنوب سيناء، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ.



وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات الإنجاز، ومتابعة مراحل العمل بكل مشروع، فضلًا عن الوقوف على المعوقات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، وبحث سبل تذليلها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفقًا للمواعيد المقررة.



ووجّه محافظ جنوب سيناء بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع تكثيف المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، وتحقيق الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المتاحة، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة وتحقيق المستهدف منها.



وأكد المحافظ أن تطوير المنظومة الصحية يمثل أولوية رئيسية في خطة العمل ، لما له من تأثير مباشر في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والإسعافية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصحي، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن السيناوي.

كما ناقش الاجتماع مقترحات إعداد الخطة الاستثمارية للمرحلة المقبلة، وآليات ترتيب الأولويات وفقًا للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية بالمحافظة، بما يضمن توجيه الاعتمادات المالية إلى المشروعات الأكثر احتياجًا، وتحقيق أفضل عائد خدمي واستثماري، ودعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية بجنوب سيناء.