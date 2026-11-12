أبو ردينة: تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية سيبقى المنطقة على فوهة بركان

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر عن ارتقاء 12 شهيداً في قطاع غزة، بينهم طفل وطبيب، إلى جانب الاعتداء الإرهابي الواسع الذي نفذه مئات المستوطنين على بلدة عطارة شمال رام الله، مؤكداً أن هذه السياسات العدوانية ستُبقي المنطقة بأسرها على فوهة بركان، وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وحذّر أبو ردينة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم/ الخميس/ - من خطورة استمرار عدوان الاحتلال في قطاع غزة، والذي يذهب ضحيته العشرات من الأبرياء يومياً، بالإضافة إلى الاستمرار في إغلاق المعابر ومنع وصول الإمدادات الطبية والخيام والغذاء للفلسطينيين الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين خاصة في فصل الشتاء.

كما حذر، من خطورة إرهاب المستوطنين المنظم، مشيراً إلى ما شهدته بلدة عطارة من اعتداءات همجية نفذها مئات المستوطنين بحماية واقتحام من قوات الاحتلال، مما أسفر عن إصابة مواطن مسن يبلغ من العمر (67 عاماً) جراء الاعتداء عليه بالضرب، وتخريب وتدمير 4 منازل و3 مركبات للمواطنين، في إطار اعتداءات متكررة تستهدف ترويع الآمنين وحرق ممتلكاتهم وأراضيهم.