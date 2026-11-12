قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
10 خدمات للفئات الأولى بالرعاية من منصة «تمكين».. كيف تستفيد منها؟
الخارجية الفلسطينية تدين استهداف مجمع ناصر الطبي وتطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه
ضربة بريطانية لموسكو.. عقوبات تطارد أكبر 10 شركات روسية منتجة للنفط
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في استهدافات للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
2 مليار دولار سنويا.. خطة الحكومة لخفض الدين العام إلى 69.5% في 2030
عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر
وزير الطيران: رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتعزيز تنافسية الأساطيل الوطنية
حسابات معقدة وإنذارات متبادلة.. لماذا يرفض الزمالك مطالب حسام عبد المجيد؟
شيخ الأزهر يصدر 8 قرارات عاجلة لتطوير العمل وتمكين الكفاءات الشابة من تولي المناصب القيادية
بلبل العرب.. تلاسن بين محمد رمضان وأحمد العوضي: أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة
ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء : تراجع نسبة الدين إلى 81.9%.. و40 مليار جنيه وفورات مستهدفة من ترشيد الإنفاق حتى يونيو المقبل

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء : تراجع نسبة الدين إلى 81.9%.. و40 مليار جنيه وفورات مستهدفة من ترشيد الإنفاق حتى يونيو المقبل
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء : تراجع نسبة الدين إلى 81.9%.. و40 مليار جنيه وفورات مستهدفة من ترشيد الإنفاق حتى يونيو المقبل
أ ش أ

 أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات التنفيذية والقرارات لترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية في مختلف القطاعات.

وأوضح المتحدث ، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن الحكومة عقدت منذ انتهاء المنتدى العديد من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مختلف الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيات، لافتًا إلى الإعلان عن عدد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء تنفيذًا لهذه المخرجات.

وأشار إلى أن الخطوات التنفيذية شملت قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مواصلة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.

وفي هذا الإطار، أوضح أن اجتماعًا عُقد أمس لمناقشة ملف خفض الدين الحكومي، ومتابعة التكليف الصادر عن المنتدى بشأن استمرار خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن الدين العام شهد خلال العامين الماضيين مسارًا تنازليًا من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن المعيار الأهم في تقييم الدين ليس قيمته كرقم مجرد، وإنما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، كاشفًا عن تراجع هذه النسبة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بانخفاض يقارب 14 نقطة مئوية.

وأكد أن هذا التراجع يوفر حيزًا ماليًا أكبر أمام الحكومة للتحرك وتوجيه موارد إضافية لدعم قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وهو ما يتكامل مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطبيقها تستمر لمدة ثلاثة أشهر، فيما يستمر تنفيذ بعض الإجراءات حتى نهاية العام المالي الجاري.

وفي سياق تنفيذ توصيات المنتدى، أشار إلى أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل أحد المخرجات التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها، موضحًا أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر، جرى عرض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بما يدعم النشاط الإنتاجي داخل القرى.

كما أكد أن الحكومة تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة ضمن أولوياتها، في ظل التوترات العالمية الحالية، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وصدور تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة هذا الملف وتأمين احتياجات السوق.

وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، لفت إلى استمرار المبادرات المختلفة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، ومن بينها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عن زيادة عدد منافذ المبادرة من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، توفر أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.

المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن طلاب 2 بكالوريا المتجاوزين نسب الغياب .. ماذا أعلنت التعليم؟

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

قائمة أسعار الإنترنت الأرضي.. كم تبلغ اشتراكات باقات WE بعد مضاعفة السعة؟

ترشيحاتنا

محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك

محافظ مطروح يستقبل رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك وافتتاح كلية العلوم للبنين

شيخ الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشكر الإمام الأكبر على قراراته لتمكين الكفاءات الشابة

الشيخ عويضة عثمان

مدير مركز سكن الأسرة بدار الإفتاء: الانشغال بالأجهزة والهواتف أضعفَ الروابط الأسرية وأفقدَ البيوت مساحات التواصل

بالصور

لماذا لا تختفي دهون البطن العنيدة رغم ممارسة الرياضة؟.. طرق فعالة للتخلص منها

طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن
طرق فعالة للتخلص من دهون البطن

ختام فعاليات التدريب البحري المصري التركي بحر الصداقة 2026..فيديو وصور

ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026
ختام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري التركي بحر الصداقة 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد