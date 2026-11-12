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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمات قنصلية في الفيوم.. تشغيل أول مكتب للتصديقات بالمحافظة

تشغيل أول مكتب للتصديقات بالمحافظة
تشغيل أول مكتب للتصديقات بالمحافظة

وقعت محافظة الفيوم بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لتشغيل أول مكتب للتصديقات والخدمات القنصلية داخل نادي محافظة الفيوم الرياضي، بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم والسفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.


خدمات قنصلية دون السفر إلى القاهرة

وقّع البروتوكول اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام المحافظة والسفير حداد الجوهري، في إطار التعاون بين الجانبين لتوسيع نطاق الخدمات القنصلية وتيسير حصول المواطنين عليها وأكد المحافظ أن المكتب الجديد جرى تجهيزه وفقا للمعايير الفنية المطلوبة، مع توفير خمسة موظفين معينين على درجات دائمة من حملة المؤهلات العليا، للعمل به بعد تدريبهم وتأهيلهم على تقديم الخدمات المطلوبة وأشار غنيم إلى أن تشغيل المكتب يمثل مطلبا طال انتظاره من أبناء المحافظة، لما يوفره من سهولة في التصديق على المستندات وإنهاء المعاملات القنصلية دون تحمل مشقة السفر إلى القاهرة والمحافظات المجاورة.


خطة للوصول إلى 50 مكتبا في 2027

وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مكتب الفيوم هو المكتب رقم 42 ضمن خطة التوسع، بعدما ارتفع عدد مكاتب التصديقات من 25 مكتبا في نوفمبر 2025 إلى 41 مكتبا حاليا، بزيادة 16 مكتبا، مع استهداف الوصول إلى 50 مكتبا خلال الربع الأول من عام 2027.


تطوير الخدمة وتقليل زمن الانتظار

وأضاف الجوهري أن الوزارة تعمل على مد ساعات العمل بالمكاتب الكبيرة حتى السابعة والنصف مساء، وتشغيل المكاتب أيام السبت، لتوفير مرونة أكبر للمواطنين ولفت إلى نجاح الوزارة في تقليص متوسط زمن تقديم الخدمة من سبع دقائق إلى ثلاث دقائق فقط، مع تخصيص يوم كامل لتدريب العاملين على فحص المستندات والتحقق من صحتها واكتشاف المزور منها، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم.

الفيوم محافظة الفيوم وزارة الخارجية

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