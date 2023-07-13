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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ابنة إيمان البحر درويش على شائعة وفاته

إيمان البحر درويش
إيمان البحر درويش

علقت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش ، على الشائعات التى تم تدوالها خلال الساعات الماضية بشان وفاة والدها ، وذلك عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بوك .

وقالت أمنية إيمان البحر درويش : خبر وفاة بابا غير صحيح. 

وكان مؤدي المهرجانات حسن شاكوش قد روج لشائعة وفاة إيمان البحر درويش عبر صفحته الرسمية دون التأكد من مصدر رسمي أو أسرته، وأثار ذعر محبيه، ولكنه سرعان ما تراجع وحذف المنشور.

الفنان الكبير إيمان البحر درويش لا زالت حالته مستقرة ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.


وكان المنتج والسيناريست محمد العدل قد دعا الغاضبين من نشر صورة الفنان إيمان البحر درويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لعدم الغضب لنشر الصورة.

حسن شاكوش يتورط .. حقيقة وفاة إيمان البحر درويش| القصة الكاملة

محمد العدل عن إيمان البحر درويش: المشاعر لا تستجيب بطبعها إلا للصور الصارخة

وكتب السيناريست محمد العدل عبر حسابه علي فيسبوك: ماتزعلش من موضوع نشر الصورة وأؤيد ما قاله الصديق طارق الشناوى مع الأسف كان ينبغي نشر الصورة لأن المشاعر الغليظة لا تستجيب بطبعها إلا للصور الصارخة».

والأسباب التي جعلت ابنة إيمان البحر درويش تنشر صورته قال: «الأسرة معذورة أكيد قبل النشر طرقوا العديد من الأبواب ولم يستجب أحد».
وكانت قد أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تكفلها بعلاج الفنان الكبير إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.


وأفادت "المتحدة" أنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

 

إيمان البحر درويش الفنان إيمان البحر درويش المنتج والسيناريست محمد العدل طارق الشناوى شركة المتحدة للخدمات شركة المتحدة حسن شاكوش

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