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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليه لأ الحلقة الاخيرة.. زواج نيللي كريم وأحمد طارق

ليه لا
ليه لا

أذيعت الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل ليه لا في جزءه الثالث ، والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ، وذلك عبر منصة شاهد vip . 
 

حيث حملت الحلقة 15 من ليه لا 3 ، العديد من الاحداث ومنها ، محاولة ياسين ان يقوم بالصلح بين والدته شيري “ نيللي كريم ” ، وبين خطيبها “ أحمد طارق ” ، حيث نحج في ذلك وقاموا بالزواج في نهاية الحلقة ، كما نجح ياسين في العمل خلال فترة الصيف . 

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واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الاول من أصل 10 مراكز هي الأعلى في  قائمة الاعلي مشاهدة عبر منصة شاهد.

الجزء الثالث من مسلسل ليه لا يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

ليه لا الفنانة نيللي كريم عايدة رياض صلاح عبد الله مسلسل ليه لا منصة شاهد vip منصة شاهد

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