عمرو مصطفى: أنا أشد المعجبين بمحمد منير.. مشروع غنائي مرتقب باسم "مصر"

أكد الفنان عمرو مصطفى، أن هناك مشروع غنائي كبير مرتقب له مع الفنان الكبير محمد منير، مشددًا على أنه من أشد المعجبين به وأول أغنية يستمع لها كانت من غناء الكينج محمد منير.

وأوضح "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أغنية لمحمد منير على مسرح الجامعة كانت الأغنية الأولى التي يستمع لها، موضحًا انه يستمتع بأغاني محمد منير.

مشروع كبير منتظر مع الفنان محمد منير

وأشار عمرو مصطفى ، إلى أن هناك مشروع كبير منتظر مع الفنان محمد منير، منوهًا بأن هناك أغنية وطنية عن مصر، مؤكدًا أن الأغنية اسمها "مصر".