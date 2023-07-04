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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اكتأبت 3 سنين .. أبرز تصريحات عمرو مصطفى مع إيمان الحصري

عمرو مصطفي
عمرو مصطفي

حل الفنان عمرو مصطفى ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء dmc، محتفلا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، وصناعته لـ 100 أغنية وطنية.

وقال عمرو مصطفى خلال الحلقة: مكنتش عايز أعمل تنازل لأغنية بشرة خير، وحسين الجسمي قال سوري مش هعملها غير لما يكون فيه تنازل، والأغنية عاملة عنده 650 ألف دولار يوتيوب فقط أي حوالي 20 مليون جنيه، ده غير المنصات التانية.

وأضاف: تعبت نفسيا بسبب كده 3 سنين واكتأبت؛ لأن حقوقي اتاخدت غصب عني، مش هعمل كده تاني مستحيل.

وأردف عمرو مصطفى: الناس بتتصدم مني عشان صريح أوي وأوقات بيخوني التعبير بالانفعال والعصبية وبحاول أهدي نفسي على قد ما أقدر هديت شوية كتير.

وقال عمرو مصطفى خلال الحلقة: الأغنية بتوصل للناس لما يكون مُبدعها مؤمن بيها، والأغاني الوطنية عشان تبقى تريند لازم تكون صادقة جدا.

وأضاف عمرو: لما بشوف الأطفال بيغنوا "علمونا في مدرستنا" في المدارس ده أكبر نجاح في العالم.

وأردف: مبسيبش أي مغني غير لما يغني زيي، وبنفس الباور بتاعي، وقعدت ساعة ونص عشان آمال ماهر تقول عُربة معينة في أغنية يا مصريين.

 


أغاني عمرو مصطفى الوطنية

قدم عمرو مصطفى العديد من الأغاني الوطنية،  منهم: "طوبة فوق طوبة، علمونا في مدرستنا، ابن الشهيد،  مشربتش من نيلها، يا مصريين، تحيا مصر تحيا، بشرة خير، متحيز"، وكانت آخرهم أغنية "بلادي" التي طرحها بالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

عمرو مصطفى ايمان الحصري

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