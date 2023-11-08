زينة تتألق في ظهور مميز بإطلالة رياضية كاجوال

شاركت الفنانة زينة صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بإطلالة رياضية كاجوال، من ستاد بأوروبا، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

أعلنت الفنانة زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة صور لها خلال تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، رفقة نجليها عز وزين ولكنها أخفت وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.

وجهت الفنانة زينة رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة.

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر .