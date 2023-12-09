سبب تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب فى لبنان للعام المقبل|شاهد

قررت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب الذى كان من المقرر إقامته في لبنان 28 ديسمبر الجارى تأجيله بسبب تفاقم أحداث القضية الفلسطينية.

على أن يتم تحديد موعد جديد فى بداية عام 2024، ويأتى ذلك التأجيل بعد تأجيلها حفلها الأول فى الكويت بسبب لنفس الأحداث.

وقد شهدت العلاقة بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب الايام الماضية، خلافًا حادًا وذلك خلال تواجدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأثارت أنباء الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، جدلًا واسعًا وتساءل جماهير الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سبب الخلاف بينهما أثناء تواجدهما بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب المصادر، فإن السبب الذي أدي إلى الخلاف بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، هو تدخل حسام حبيب في أعمال زوجته الفنية، مما أحدث خلافًا بين الطرفين.

وطلب الفنان حسام حبيب تأجيل الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب، من الشركة المنظمة للحفل، وذلك دون الرجوع للفنانة شيرين عبد الوهاب او استشارتها في هذا التأجيل