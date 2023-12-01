تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت بسبب تصاعد الأحداث

كشف موقع "MTV اللبناني، أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لبنان الذي كان مقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري، قررت تأجيله.

وكشف فادي أبو عاصي، منظم حفل شيرين عبد الوهاب، أن حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تقرر تأجيله، بسبب تصاعد الأحداث في لبنان وغزة خلال الفترة الحالية.

وثائقي شيرين عبد الوهاب

أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

شيرين أعلنت منذ فترة عن تقديم السيرة الذاتية لحياتها الشخصية ومشوراها، وقالت في مؤتمر صحفي على هامش حفلها في دبي، إنها ستظهر في الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أن هناك طفلة ستجسد دورها في فترة طفولتها مؤكدة انها ليست ابنتها.

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وكانت قد قدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر".