عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت بسبب تصاعد الأحداث

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

كشف موقع "MTV اللبناني، أن الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لبنان الذي كان مقرر له يوم 28 ديسمبر الجاري، قررت تأجيله. 

وكشف فادي أبو عاصي، منظم حفل شيرين عبد الوهاب، أن حفل شيرين عبد الوهاب في لبنان، تقرر تأجيله، بسبب تصاعد الأحداث في لبنان وغزة خلال الفترة الحالية. 

 

وثائقي شيرين عبد الوهاب

أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

شيرين أعلنت منذ فترة عن تقديم السيرة الذاتية لحياتها الشخصية ومشوراها، وقالت في مؤتمر صحفي على هامش حفلها في دبي، إنها ستظهر في الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أن هناك طفلة ستجسد دورها في فترة طفولتها مؤكدة انها ليست ابنتها.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وكانت قد قدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر".

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب لبنان أغانى شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

موضوعات متعلقة

عمر كمال يظهر مع أحمد حلمي ويفاجئ شقيقه

عادل مش عادل .. طرح بوستر فيلم أحمد الفيشاوي الجديد

خالد تاج الدين يشارك بصوته من السعودية في انتخابات الرئاسة

محمد رمضان يؤدي صلاة الجمعة في تركيا.. فيديو

في ذكراه.. قصة وفاة فاخر فاخر المفاجئة بـالذبحة الصدرية

إمارات الوفا.. عبدالله الرويشد يطرح أغنية جديدة

عصام كاريكا يقدم أغاني فيلم الإسكندراني

أحمد بدير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية مع المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

155 إصابة بين الجماهير خلال مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي.. تفاصيل

بسام راضي: إقبال المصريين في إيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية جيد

سبب غلق سيراليون لجان التصويت مبكرا أمام المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

خرج عن شعوره بهذا الفعل.. جماهير الهلال تستفز رونالدو عقب ديربي الرياض

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ