عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحبك وأدعو لك.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. شاهد

بوسي شلبي
بوسي شلبي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها مجموعة من الصور أثناء زيارتها مقابر زوجها محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته السابعة ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام. 

وعلقت بوسي شلبي ، قائلة: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي فى الذكري 7 أحبك وأدعوا لك".

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

txt

بعد تصدرها التريند .. كيف تسبب السحر فى معاناة حورية فرغلي| تفاصيل

txt

إلهام شاهين: الإحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر

بوسي شلبي تتعرض للإنتقادات

وتلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية ، بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة بإجراء لقاء مع الفنان قيس إلا أنها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لإجراء لقاء معها.

وجاءت التعليقات علي الفيديو "عيب كدة المفروض إنها زميلة، الحركة غير مهنية".

بوسي شلبي فى مهرجان الشارقة

وشاركت بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في مهرجان الشارقة.

ظهرت بوسي شلبي في الصور بإطلالة عير تقليدية كعادتها، حيث ارتدت بنطلون. جمع بين اللون الأبيض و الأسود مع تي شيرت باللون الأسود المرصع بالفصوص.
أنتعلت بوسي شلبي حذاء صيفي ذا كعب عالي مرصع بأكمله، تزينت بمجموعة من المجوهرات الملفتة ايضا، وقد أختلفت الأراء حول إطلالتها الأخيرة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الالوان اللافتة.

 

 

أخبار بوسى شلبى الراحل محمود عبد العزيز الذكري السابعة لرحيل محمود عبدالعزيز أزمة بوسي شلبي بوسي شلبي ومحمود عبدالعزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ادعوا وقوع جرائم خطف واغتصاب.. النيابة تحيل 3 متهمين بحفل المنصورية للمحاكمة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

موضوعات متعلقة

نشرة الفن | إلهام شاهين : الاحتلال الإسرائيلي هيتجنن من مصر .. وجريمة أخلاقية ضد مخرج لبناني

السند والضهر .. أسما شريف منير توجه رسالة إلى زوجها السابق

ميرنا نور الدين تؤدى مناسك العمرة بصحبة زوجها.. شاهد

هبلغ عنكم .. غضب خالد سرحان لسبب مثير

محمد علي رزق يعلن وفاة جدة زوجته |شاهد

مش صعب إننا ننقذهم.. إيمان العاصي تعلق على أحداث القضية الفلسطينية

أحمد العوضي: مش مقتنع إن في بنت ممكن تخوني | شاهد

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

ترشيحاتنا

جراح بمستشفى الشفاء: المنطقة حولنا تحولت لساحة حرب.. ونأكل آخر علب الطعام المتبقية

سعر الذهب اليوم الأحد 12-11-2023

بلومبرج: بريكس تتفوق على مجموعة السبع في القوة الاقتصادية

اللهم صَيبا نَافعا.. لماذا سن النبي هذا الدعاء عند نزول المطر؟ الإفتاء تجيب

أخبارالتكنولوجيا..تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro..وكيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب

أمريكا ترفض تقييم مدى التزام إسرائيل بقواعد الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة تبرز أنوثتها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري على إنستجرام| شاهد

صورة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بعد غياب| شاهد

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

فيديو

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ