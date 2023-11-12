أحبك وأدعو لك.. بوسي شلبي تحيي ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز.. شاهد

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها مجموعة من الصور أثناء زيارتها مقابر زوجها محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته السابعة ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت بوسي شلبي ، قائلة: "شاركونا الدعاء لزوجي الغالي فى الذكري 7 أحبك وأدعوا لك".

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.

بوسي شلبي تتعرض للإنتقادات

وتلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية ، بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة بإجراء لقاء مع الفنان قيس إلا أنها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لإجراء لقاء معها.

وجاءت التعليقات علي الفيديو "عيب كدة المفروض إنها زميلة، الحركة غير مهنية".

بوسي شلبي فى مهرجان الشارقة

وشاركت بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في مهرجان الشارقة.

ظهرت بوسي شلبي في الصور بإطلالة عير تقليدية كعادتها، حيث ارتدت بنطلون. جمع بين اللون الأبيض و الأسود مع تي شيرت باللون الأسود المرصع بالفصوص.

أنتعلت بوسي شلبي حذاء صيفي ذا كعب عالي مرصع بأكمله، تزينت بمجموعة من المجوهرات الملفتة ايضا، وقد أختلفت الأراء حول إطلالتها الأخيرة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بوسي شلبي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الالوان اللافتة.