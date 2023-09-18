بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

تلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من إحدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة بإجراء لقاء مع الفنان قيس إلا أنها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لإجراء لقاء معها.

وجاءت التعليقات علي الفيديو "عيب كدة المفروض إنها زميلة، الحركة غير مهنية".

شقيقة فيروز

كرم مهرجان موريكس دور، هدى حداد شقيقه الفنانة الكبيرة فيروز.

حصدت النجمة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام ٢٠٢٣ ظهور مصير للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدله حمراء.

موريكس دور

قامت لجنة تحكيم حفل بتوزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية وهو الحدث الذي يقام سنويا



وتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، وأختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا يلجنة تحكيم.

عودة هيلدا خليفة

قد أعلنت هيلدا خليفة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا عن عودتها للشاشة عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التى ستكون فى حفل الموريكس دور لعام 2023 على شاشة "LBC International .



حيث شاركت هيلدا جمهورها فيديو عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تقف أمام شاشة ضخمة، و تصلها رسالة تقول، X تقول بأن "المهمة قد تمت بنجاح"، ثم تتجه بسيارتها نحو مكان اللقاء حيث ينتظرها العميل إكس ومعه كأس الموريكس.



أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور عام 2022

وكان من أبرز المكرمين فى حفل موريكس دور لعام 2022، الفنانة إلهام شاهين وحصدت جائزة أفضل ممثلة عربية عن مسلسل "بطلوع الروح"، وأيضًا الفنانة ماغي بو غصن عن المسلسل اللبناني الشهير للموت الجزء الأول والثاني ، بصفتها أفضل ممثلة لبنانية.



ونال أيضًا النجم محمد رمضان جائزة النجم العربي الأكثر جماهيريا من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 .