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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم بعد الخمسين في ضيافة صاحبة السعادة

فتوح أحمد ومحمد رضوان
فتوح أحمد ومحمد رضوان فى ضيافة صاحبة السعادة

تستضيف الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، مجموعة من نجوم الفن الكبار الذين ظهروا ولمعت نجوميتهم واعادوا اكتشاف أنفسهم بعد تخطي سن الخمسين وذلك في حلقتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان "ملح الفن".

تستضيف إسعاد يونس في حلقه الاثنين الفنان أحمد فهيم والفنان محسن منصور والفنانة سحر رامي والفنان جميل برسوم كما تستضيف في حلقه الثلاثاء الفنان محمد رضوان والفنان فتوح أحمد والفنانة حنان سليمان، ويتطرق الحوار إلى أهم العلامات في مشوارهم الفني والأدوار التي ساهمت في إبراز نجوميتهم والدور الذي لعبه كل منهم في إثراء المحتوى الفني في السينما والدراما خلال الفترة الأخيرة.

"صاحبة السعادة" يعرض على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

صاحبة السعادة DMC اسعاد يونس الاعلامية الكبيرة إسعاد يونس

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