ندوة عن الطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة بمكتبة سيوة

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بالتعاون مع مركز إعلام سيوة والإدارة الصحية، والإدارة التعليمية ندوة بعنوان الصحة المتكاملة حق وواجب ..

"حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة".

تحدث الدكتور أبوبكر ماهر باغي (نائب مدير الإدارة الصحية بسيوة)، عن أهمية الحفاظ على الصحة عبر سلوكيات بسيطة لكنها أساسية منها النظام الغذائي والأنشطة.

وشدد على أهمية النظافة الشخصية، والأكل الصحي المتوازن، مع ضرورة تناول وجبة الإفطار قبل التوجه للمدرسة، وأهمية السلاطات والشوربة والفاكهة.

ونبه إلى ضرورة تجنب الأكل مجهول المصدر والمحتوي على مواد حافظة، مشيراً إلى أن سيوة تمتلك ثروة طبيعية هائلة من نخيل التمر وزيت الزيتون يجب الاستفادة منها.

وأكد أن النوم الكافي وعدم السهر يحافظ على الصحة العامة، إلى جانب ضرورة ممارسة الرياضة في الحياة اليومية.

و أشار دكتور أبوبكر إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحفاظ على صحة الأبناء من خلال التطعيمات الشاملة، والفحص والمتابعة الدورية.

وأشاد محمد محمود مدير مركز الإعلام بالتكامل بين الجهات لرفع الوعي الصحي لدى أبناء الواحة.

واشار محمد عمران جيرى مدير مكتبة مصر العامة بسيوة ان ذلك ياتى في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتكامل بين الجهات لتقديم الثقافة والمعرفة، وبمتابعة من اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة.