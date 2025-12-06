التصدي لحالة بناء مخالف في قرية أريمون بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عن التصدي لحالة بناء مخالف، وذلك من خلال متابعة أعمال فك الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي بأحد المباني بنطاق قرية أريمون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحسن دفشر، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال الفك تمت في حضور القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية أريمون، للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات القياسية المتبعة.

وكان محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء القرى والمدن بالتصدي لأي شكل من أشكال البناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع مع الحرص على تنفيذ الإزالة الفورية في مهدها.