انطلاق أعمال التسجيل فى عمومية نقابة المحامين | صور
تقارير عالمية: حقبة سياحية استثنائية بانتظار مصر واليابان وفيتنام في 2026
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

التصدي لحالة بناء مخالف في قرية أريمون بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، عن التصدي لحالة بناء مخالف، وذلك من خلال متابعة أعمال فك الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي بأحد المباني بنطاق قرية أريمون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

جاء هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحسن دفشر، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

وأشار رئيس المدينة إلى أن أعمال الفك تمت في حضور القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية أريمون، للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية ومطابقة الأعمال للمواصفات القياسية المتبعة. 

وكان محافظ كفر الشيخ، شدد على رؤساء القرى والمدن بالتصدي لأي شكل من أشكال البناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع مع الحرص على تنفيذ الإزالة الفورية في مهدها.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ كفر الشيخ اليوم

