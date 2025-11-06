قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
منتجات عسكرية بتوقيع أبناء مصر.. ترقبوا مفاجآت الإنتاج الحربي في "EDEX 2025"
الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ
مدبولي: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية لما نجحنا في جذب الاستثمارات
السوبر المصري | «توروب» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا
قرار عاجل من التعليم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة
تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هاتف Realme GT 8 Pro
هاتف Realme GT 8 Pro
لمياء الياسين

كشفت شركة Realme عن إطلاقها هاتف Realme GT 8 Pro في 20 نوفمبر وسيتوفر الهاتف بلونين الأزرق والأبيض الداكن، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، المبني على أحدث تقنيات TSMC بتقنية 3 نانومتر. وهو مُقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين UFS 4.1، وشريحة Hyper Vision+ AI لتحسين معالجة الصور وتحسين المشهد في الوقت الفعلي.


يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED بدقة 2K، بمعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 7000 شمعة. وللحفاظ على درجة الحرارة، يضم الهاتف نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 7000 مم مربع. 

مواصفات هاتف GT 8 Pro 

يحتوي  هاتف Realme GT 8 Pro على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، وتزعم Realme أنها توفر فترات تشغيل ألعاب وفيديو أطول. كما يوفر الإصدار الهندي حماية IP69، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة لمزيد من الأمان.

يأتي هاتف ريلني GT 8 Pro، مدعومًا بكاميرا ثلاثية مُصممة بالتعاون مع Ricoh GR Imaging. 

من المتوقع أن يضم الهاتف عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، ومستشعرًا بزاوية واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا periscope بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. 

كما يتضمن هاتف خاصية التصوير الليلي المُحسّن بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل فيديو بدقة 8K، وتصوير HDR بصيغة RAW لتصوير احترافي.

ريلمي جي تي 8 بروريلمي جي تي 8 برو


يعمل هاتف Realme GT 8 Pro  بواجهة Realme UI 7.0 مبنية على نظام أندرويد 16. ومن أبرز عناصر تصميمه وحدة الكاميرا الخلفية القابلة للتبديل، والتي توفر أنماطًا قابلة للتبديل للتخصيص. من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Realme GT 8 Pro  حوالي 65,000 روبية هندية (حوالي 730 دولارًا أمريكيًا)، على الرغم من أن السعر النهائي سيتم تأكيده عند الإطلاق. سينافس الهاتف هواتف أخرى من نفس الفئة السعرية بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مثل OnePlus 15 و iQOO 15 .

