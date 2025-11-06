بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

كشفت شركة Realme عن إطلاقها هاتف Realme GT 8 Pro في 20 نوفمبر وسيتوفر الهاتف بلونين الأزرق والأبيض الداكن، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، المبني على أحدث تقنيات TSMC بتقنية 3 نانومتر. وهو مُقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين UFS 4.1، وشريحة Hyper Vision+ AI لتحسين معالجة الصور وتحسين المشهد في الوقت الفعلي.



يتميز هاتف Realme GT 8 Pro بشاشة AMOLED بدقة 2K، بمعدل تحديث 144 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 7000 شمعة. وللحفاظ على درجة الحرارة، يضم الهاتف نظام تبريد بغرفة بخار بمساحة 7000 مم مربع.

مواصفات هاتف GT 8 Pro

يحتوي هاتف Realme GT 8 Pro على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، وتزعم Realme أنها توفر فترات تشغيل ألعاب وفيديو أطول. كما يوفر الإصدار الهندي حماية IP69، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة لمزيد من الأمان.

يأتي هاتف ريلني GT 8 Pro، مدعومًا بكاميرا ثلاثية مُصممة بالتعاون مع Ricoh GR Imaging.

من المتوقع أن يضم الهاتف عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، ومستشعرًا بزاوية واسعة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا periscope بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

كما يتضمن هاتف خاصية التصوير الليلي المُحسّن بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل فيديو بدقة 8K، وتصوير HDR بصيغة RAW لتصوير احترافي.

يعمل هاتف Realme GT 8 Pro بواجهة Realme UI 7.0 مبنية على نظام أندرويد 16. ومن أبرز عناصر تصميمه وحدة الكاميرا الخلفية القابلة للتبديل، والتي توفر أنماطًا قابلة للتبديل للتخصيص. من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Realme GT 8 Pro حوالي 65,000 روبية هندية (حوالي 730 دولارًا أمريكيًا)، على الرغم من أن السعر النهائي سيتم تأكيده عند الإطلاق. سينافس الهاتف هواتف أخرى من نفس الفئة السعرية بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مثل OnePlus 15 و iQOO 15 .