أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بكل من الإيطالي لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية “مسدس وبندقية – القاهرة 2025”، وتعزيز سبل التعاون المشترك في تطوير رياضة الرماية على المستويين القاري والدولي.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن استضافة مصر للبطولات الرياضية الكبرى يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية التنظيمية والفنية، مشيرًا إلى أن النجاح المتواصل في هذا المجال هو ثمرة دعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير كل مقومات النجاح أمام الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأضاف الوزير أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت وجهة عالمية للرياضة بما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى، وعلى رأسها المدينة الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية التي تستضيف البطولة الحالية وتعد واحدة من أبرز وأحدث المنشآت في العالم.

من جانبه، أعرب لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته البالغة بما شاهده من منشآت رياضية حديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في تنظيم البطولات الدولية باحترافية عالية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للرياضة بشكل عام ولرياضة الرماية على وجه الخصوص.

كما أبدى إعجابه الشديد بمجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والذي يُعد الأكبر والأحدث على مستوى العالم.

وأعرب أليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية عن تقديره لمستوى التنظيم والاستعدادات المتميزة التي لمسها في جميع الجوانب الفنية والإدارية، مؤكدًا أن ما تقدمه مصر من إمكانيات وبنية تحتية يجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في تطوير اللعبة على المستوى الدولي.

من جهته، أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية، أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للمرة التاسعة تأتي تتويجًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها من الاتحاد الدولي، مشيدًا بالدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة، وما توليه من اهتمام لتقديم نسخة استثنائية من البطولة تليق باسم ومكانة مصر.

وتنطلق اليوم الخميس فعاليات اليوم الأول من بطولة كأس العالم للرماية “مسدس وبندقية – القاهرة 2025” بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1,100 رامٍ ورامية وإداري يمثلون 72 دولة من مختلف قارات العالم