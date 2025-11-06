رمضان 2026 .. إيهاب فهمي ينضم إلى مسلسل السرايا الصفرا

في جلسة ودية جمعت بين المنتج محروس المصري والمخرج جوزيف نبيل، وقع الفنان إيهاب فهمي على عقد مسلسل «السرايا الصفرا» والذي سيشارك به في رمضان 2026.



صرح مينا المصري المشرف العام على المسلسل، ان الفنان إيهاب فهمي سيجسد شخصية طبيب داخل مستشفى الامراض العقلية ضمن أحداث المسلسل، وهو يتحكم بمصائر شخصيات مختلفة داخل السياق الدرامي وبمرور الوقت سنكتشف مفاجأة ستقلب مجريات الاحداث داخل المستشفى محور القصة التي كتبها المؤلف حسين مصطفى محرم.



وأضاف مينا ان مسلسل «السرايا الصفرا» يعد التعاون الأول بين شركة رمسيس المصري وبين الفنان إيهاب فهمي ويأمل ان يحقق الدور والمسلسل النجاح المرجو منه في منافسات رمضان المقبل بإذن الله.

مسلسل السرايا الصفرا

مسلسل “السرايا الصفرا” ينتمي إلى نوعية الدراما الإجتماعية حيث تتصاعد الأحداث في إطار من التوتر والصراع بين "ضرّتين" تتنافسان على قلب رجل واحد، في أجواء تُلقي بظلالها على معاني الغيرة والجنون.



الجدير بالذكر ان اخر الاعمال التلفزيونية للفنان إيهاب فهمي كانت: مسلسل «ازمة ثقة» والذي أذيع منذ شهور على فضائية «أون» وكذلك مسلسل «إش إش» الذي شارك به في رمضان 2025.