إيهاب فهمي ينضم لأبطال مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري في رمضان 2026

انضم الفنان إيهاب فهمي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل "أولاد الراعي"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لموسم رمضان 2026، ليشارك في بطولة جماعية تضم عددًا كبيرًا من النجوم، على رأسهم ماجد المصري، خالد الصاوي، وأحمد عيد، إلى جانب نخبة من الفنانين.

ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية المكونة من 30 حلقة، ويُسلط الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والعائلية في إطار مشوق. المسلسل من إنتاج مجموعة فنون مصر للمنتج ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف ريمون مقار أيضًا.

ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل خلال الفترة المقبلة التحضيرات النهائية قبل انطلاق التصوير، استعدادًا لعرض المسلسل في موسم رمضان القادم.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي كان مسلسل "أزمة ثقة"، الذي تم عرضه مؤخرًا وحقق نجاحًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور.