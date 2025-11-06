بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

أعربت المطربة الشابة سارة سليم سحاب إبنة المايسترو العالمي سليم سحاب عن سعادتها بطرح أول فيديو كليب يحمل إسم اغنيتها "إحساس مختلف".

وقالت سارة سحاب : ظلت فترة مترددة في طرح أول فيديو كليب لأنني كنت مصرة على أن أظهر للجمهور في أول أغنية مصورة بشكل يليق بإسم والدي المايسترو سليم سحاب ودعمه لي طوال الوقت وهو يتمنى أن يراني الجمهور في أفضل صورة وفخورة جدا لسعادته بنجاحي.

أضافت سارة سحاب : واشكر شركة لايف ستايلز ستوديوز لصاحبها فهد الزاهد على دعمه للأصوات الشابة ويقدر الأصوات الجيدة وتهيئته كافة سبل النجاح لهم ومهما قدمت من أعمال فيما بعد ستظل أول تجربة لي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز هي أجمل وأفضل تجربة.

وعن تجربتها مع المخرجة بتول عرفة قالت سارة : كنت سعيدة جدا أن أول تجربة أغنية مصورة لي على يد المخرجة بتول عرفة لأنها مخرجة تعرف كيفية إظهار المطرب بشكل يليق به ويليق بها كمخرجة وعندما عرضت علي فكرة الكليب وافقت عليها على الفور لأنها تناولت الفكرة بشكل جديد وراقي.

من ناحية أخرى أوضحت سارة سليم سحاب أنها ستطرح مجموعة من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أعرب المايسترو سليم سحاب عن سعادته الكبيرة بطرح أول أغنية مصورة لإبنته سارة ونشر صورة من الفيديو كليب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها : مبرووووك ياساره .. فخور جداً وسعيد جداً الأغنيه بتوصف صوتك

أول كليب لإبنتي ساره .. أنا كأب ..شاعر """بإحساس مختلف"".

أغنية إحساس مختلف لسارة سليم

وكانت سارة سليم سحاب قد انتهت من تصوير أغنيتها الجديدة "إحساس مختلف" على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة والتي طرحتها شركة لايف ستايلز ستوديوز على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وتم تصويرها في لبنان.

أغنية إحساس مختلف كلمات كوثر الجنة أيمن الحان وتوزيع حازم أحمد وهي من الأغاني الرومانسية وقامت بغنائها باللهجة المصرية.

"إحساس مختلف" تجمع بين الإحساس العالي والإيقاعات الموسيقية السريعة لتقدم من خلالها وجبة دسمة من العاطفة والحيوية.

وتتناول أحداث الأغنية قصة حب وتأثيرها في الحياة وكيف يمكن للعشق أن يحول حياة الإنسان إلى سعادة حقيقة وإحساس مختلف.