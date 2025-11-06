مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: "جزيرة الدهب، ساقية مكي، مساكن أم المصريين" حي جنوب الجيزة، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٧ / ١١/ ٢٠٢٥ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٨/ ١١ /٢٠٢٥.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط الطرد الجديد قطر ٥٠٠ مم على الخط القائم، والخاص بمحطة المانسترلي للصرف الصحي.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.