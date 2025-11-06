الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على أخرى بالسب والإتيان بحركات خادشة للحياء بكفر الشيخ .

ضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات ، وأمكن تحديد القائمة على تصوير مقطع الفيديو ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ ، وبإستدعائها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" - مقيمة بذات العنوان، بسبب خلافات حول أولوية الوقوف أمام أحد المحال تطورت لقيام المشكو فى حقها بالتعدى عليها بالسب وإتيانها بإشارات خادشة للحياء وبمواجهة الأخيرة إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإتهمت الشاكية بالتعدى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.